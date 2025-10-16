Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕνέργεια από... διαμάντια: Η επανάσταση στους υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη
LIKE ONLINE

Ενέργεια από... διαμάντια: Η επανάσταση στους υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη

 16.10.2025 - 12:10
Ενέργεια από... διαμάντια: Η επανάσταση στους υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη

Η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) έχει προκαλέσει έναν αγώνα μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών για την επέκταση των ενεργοβόρων data centers που τροφοδοτούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τις εφαρμογές μηχανικής μάθησης.

Ωστόσο, η τεράστια αυτή υπολογιστική ισχύς συνοδεύεται από ένα κρίσιμο πρόβλημα: την υπερθέρμανση.

Σε αυτά τα κέντρα, αλλά και στους προσωπικούς υπολογιστές, ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας χάνεται ως θερμότητα, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να περιορίζουν την απόδοση των συσκευών για να προστατεύσουν τα κυκλώματα. Το ζήτημα της θερμικής διαχείρισης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους φραγμούς για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια νέα προσέγγιση δίνει ελπίδα στους μηχανικούς: η χρήση συνθετικών διαμαντιών ως μέσου διάχυσης θερμότητας. Ερευνητές από τη Diamond Foundry, την Element Six και το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ εργάζονται πάνω σε λεπτά στρώματα εργαστηριακά παραγόμενου διαμαντιού τα οποία ενσωματώνονται απευθείας πάνω στα τσιπ πυριτίου, προσφέροντας πολλαπλάσια ψύξη και αυξημένη διάρκεια ζωής στους επεξεργαστές.

Τα διαμάντια είναι πέντε φορές πιο αποτελεσματικά στη μεταφορά θερμότητας σε σχέση με τον χαλκό, το υλικό που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στα συστήματα ψύξης. Έτσι, μπορούν να αποτρέψουν την υπερθέρμανση των τρανζίστορ, τα οποία, όσο μικραίνουν και πολλαπλασιάζονται στα νέα chip, συσσωρεύουν περισσότερη θερμότητα.

Γιατί τα διαμάντια αλλάζουν το παιχνίδι

Τα ατομικά δεσμά του διαμαντιού είναι εξαιρετικά συμπαγή: κάθε άτομο άνθρακα συνδέεται στενά με τέσσερα άλλα, δημιουργώντας μια υπεραγώγιμη δομή θερμότητας.

Αυτό επιτρέπει στη θερμότητα να διαχέεται άμεσα προτού συσσωρευτεί, προσφέροντας:

Ταχύτερη επεξεργασία και καλύτερη ψύξη των τσιπ

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των επεξεργαστών

Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και περιορισμό εκπομπών στα data centers

Η τεχνολογία αυτή δεν αφορά μόνο τα υπερυπολογιστικά συστήματα. Σε λίγα χρόνια, οι επεξεργαστές των smartphones και των laptop ενδέχεται να εδράζονται σε στρώματα διαμαντιού, αντί για χαλκό, προσφέροντας πιο δροσερές, γρήγορες και αποδοτικές συσκευές.

Η βελτίωση της θερμικής απόδοσης μπορεί να μειώσει δραστικά την ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων μιας βιομηχανίας που σήμερα ευθύνεται για πολλαπλάσια κατανάλωση ρεύματος από ολόκληρες χώρες.

Η διαμαντένια ψύξη θεωρείται επίσης καταλύτης για την εξέλιξη της κβαντικής υπολογιστικής, όπου η θερμότητα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στη σταθερότητα των συστημάτων. Εάν η τεχνολογία αυτή καθιερωθεί, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά όχι μόνο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το μέλλον της ηλεκτρονικής.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε
Πτώχευση τουριστικού γραφείου: Θα αποζημιωθούν μόνο 15-20 σεντ οι καταναλωτές που έχασαν τα λεφτά τους - «Βροχή» από καταγγελίες
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες
Αποφασίζει σήμερα η ΠΟΕΔ για το σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών: Τα δεδομένα και οι στρεβλώσεις - Η Μύρια Βασιλείου στο «Τ»
Καταδίωξη στη Λεμεσό: 17χρονος οδηγούσε κλοπιμαίο, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με ναρκωτικά
Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί πέφτει συνέχεια στη χώρα μας; Έτσι επιλέγονται οι περιοχές που μένουν «εκτός»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

 16.10.2025 - 11:52
Επόμενο άρθρο

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

 16.10.2025 - 12:10
«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

Σε εξαγγελία-βόμβα προέβη ο Φειδίας Παναγιώτου. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανακοίνωσε το δικό του κόμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

«Βόμβα» από Φειδία Παναγιώτου - Ανακοίνωσε το δικό του κόμμα - Πώς θα ονομάζεται

  •  16.10.2025 - 12:10
Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας: Οι προτάσεις για τη Γάζα και ο νέος ρόλος της στη Μέση Ανατολή

  •  16.10.2025 - 06:25
Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ: «Τιμωρούμε τους πολλούς για να διορθώσουμε τους λίγους» – Όλα όσα ανέφερε για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων οδηγών

  •  16.10.2025 - 10:25
Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Φωτιά σε εστιατόριο στη Λάρνακα – Επηρεάστηκε ολόκληρος ο χώρος - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  16.10.2025 - 11:52
Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων Ζ’ Δημοτικού Λεμεσού για διαρρήξεις και κλοπές

  •  16.10.2025 - 11:55
Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

Προσοχή: Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

  •  16.10.2025 - 11:32
Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα κυριακάτικη εμπειρία σε αυτό το εστιατόριο θα σε εντυπωσιάσει με τη φινέτσα της - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.10.2025 - 09:26
Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

  •  16.10.2025 - 08:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα