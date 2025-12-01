Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑνάσα για τα Κουρεμένα Ταμεία Προνοίας: Προχωρά η συμφωνία με παρέμβαση Προέδρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τα Κουρεμένα Ταμεία Προνοίας: Προχωρά η συμφωνία με παρέμβαση Προέδρου

 01.12.2025 - 17:04
Ανάσα για τα Κουρεμένα Ταμεία Προνοίας: Προχωρά η συμφωνία με παρέμβαση Προέδρου

Έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία για το θέμα της αποκατάστασης των Κουρεμένων Ταμείων Προνοίας των τότε (07/2017) εν ενεργεία υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου (περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας), στο πλαίσιο συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εργασίας του Επίτιμου Προέδρου της ΕΤΥΚ, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, αναφέρει η ΕΤΥΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της Οργάνωσης.

Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των συλλογικών οργάνων τόσο της Τράπεζας όσο και της ΕΤΥΚ. Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, η Οργάνωσή θα μπορεί να προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση των μελών της.

Η ΕΤΥΚ ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την συμβολή του στην επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας, καθώς και να χαιρετίσουμε τη θετική στάση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου, Τάκη Αράπογλου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πανίκου Νικολάου οι οποίοι στο τέλος της ημέρας ανέλαβαν το βάρος της υλοποίησης της δέσμευσης «Χούρικαν».

Ιδιαίτερα, ευχαριστεί τον Επίτιμο Πρόεδρο της Οργάνωσής, Λοΐζο Χατζηκωστή, «ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόταν αδιάκοπα για την αποκατάσταση του δίκαιου στο θέμα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας και μετά την εξέλιξη έγινε ένα μεγάλο βήμα και μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων δικαιώθηκε», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΤΥΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα συνεχίσει, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των συναδέλφων και να επιδιώκει λύσεις που αποκαθιστούν αδικίες και ενισχύουν την ασφάλεια και το μέλλον τους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

 01.12.2025 - 16:54
Επόμενο άρθρο

Επίθεση σε θωρακισμένο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο - Έκλεψαν κοσμήματα αξίας δύο εκατ. ευρώ και έφυγαν

 01.12.2025 - 17:11
Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

  •  01.12.2025 - 17:30
Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

  •  01.12.2025 - 13:51
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  01.12.2025 - 17:58
Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

  •  01.12.2025 - 16:54
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα