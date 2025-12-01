Ανάσα για τα Κουρεμένα Ταμεία Προνοίας: Προχωρά η συμφωνία με παρέμβαση Προέδρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της Οργάνωσης.

Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των συλλογικών οργάνων τόσο της Τράπεζας όσο και της ΕΤΥΚ. Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, η Οργάνωσή θα μπορεί να προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση των μελών της.

Η ΕΤΥΚ ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την συμβολή του στην επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας, καθώς και να χαιρετίσουμε τη θετική στάση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου, Τάκη Αράπογλου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πανίκου Νικολάου οι οποίοι στο τέλος της ημέρας ανέλαβαν το βάρος της υλοποίησης της δέσμευσης «Χούρικαν».

Ιδιαίτερα, ευχαριστεί τον Επίτιμο Πρόεδρο της Οργάνωσής, Λοΐζο Χατζηκωστή, «ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόταν αδιάκοπα για την αποκατάσταση του δίκαιου στο θέμα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας και μετά την εξέλιξη έγινε ένα μεγάλο βήμα και μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων δικαιώθηκε», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΤΥΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα συνεχίσει, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των συναδέλφων και να επιδιώκει λύσεις που αποκαθιστούν αδικίες και ενισχύουν την ασφάλεια και το μέλλον τους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ