ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς πιο ευέλικτο Δημόσιο: Στην Ολομέλεια οι αλλαγές για ωράριο και μειωμένη απασχόληση

 01.12.2025 - 17:51
Τους κανονισμούς για ρύθμιση της δυνατότητας μειωμένης απασχόλησης των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία σε ειδικές περιπτώσεις, με ανάλογη μείωση απολαβών, καθώς και επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, από ενάμισι ώρα σε δύο ώρες, στο πλαίσιο προώθησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης και εφαρμογής της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που περιλήφθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συζήτησε τη Δευτέρα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Μετά τη συζήτηση η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι το ευέλικτο ωράριο με το νομοσχέδιο θα επεκταθεί στις δύο ώρες, ενώ ζητείται αναπλήρωση των ωρών εργασίας σε άλλη ημέρα, όπως είπε. 

Πρόσθεσε ότι οι κανονισμοί θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στο νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει εφαρμογή των κανονισμών την 1η Φεβρουαρίου του 2026.

Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα να επεκταθεί το ευέλικτο ωράριο εργασίας μέχρι δύο ώρες και δίδεται το περιθώριο να καλυφθούν ώρες που έχασε εργαζόμενος από την εργασίας στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες.

Φαίνεται ότι υπάρχει τάση να αξιοποιείται το πρωινό από τις 7.00 μέχρι τις 8.30 από το 25% των εργαζομένων και «θέλουμε με το νομοσχέδιο να δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείται το ευέλικτο ωράριο μέχρι τις 9.00», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) εξέφρασε την ένσταση της Οργάνωσης στο θέμα απολαβών για άτομα με αναπηρίες και για γονείς ατόμων με αναπηρία διότι αυτό σημαίνει οικονομική πίεση σε αυτά τα άτομα, όπως είπε.

Εισηγήθηκε όπως δίδεται η δυνατότητα για τηλεργασία και αν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό να υπάρχει ευέλικτος χρόνος και να μπορεί να αναπληρώσει το άτομο αυτό τις ώρες που έχασε χωρίς να μειώνονται τα εισοδήματα του.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά εξέφρασε κάποιες ανησυχίες για τον τρόπο εφαρμογής του αλλά τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου και κάποιων εξαιρέσεων.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι πρέπει να καθοριστούν κριτήρια διότι όπως εξήγησε όλες οι αναπηρίες δεν είναι οι ίδιες.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι μπορεί να δοθεί ευελιξία σε άτομα με αναπηρίες.

 

