Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και τη διενέργεια εξετάσεων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.