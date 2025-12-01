Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 01.12.2025 - 17:58
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

01.12.2025 - 17:58

Γύρω στις 17:00 το απόγευμα, στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και τη διενέργεια εξετάσεων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

