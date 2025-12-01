Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές… με το σταγονόμετρο: Ο Νοέμβρης έφερε μόλις το 41% της κανονικής βροχόπτωσης

 01.12.2025 - 18:42
Βροχές… με το σταγονόμετρο: Ο Νοέμβρης έφερε μόλις το 41% της κανονικής βροχόπτωσης

Η μέση βροχόπτωση που σημειώθηκε από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 29-30 Νοεμβρίου, μετά και τις βροχές του Σαββατοκύριακου, έφτασε τα 36,1 χιλιοστά, τα οποία αντιστοιχούν στο 42% της κανονικής, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε μέση βροχόπτωση ύψους 8,2 χιλιοστών, ενώ η μέση βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ανήλθε στα 22,1 χιλιοστά, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 41% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής το τελευταίο διήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας, στα 33 χιλιοστά. Ακολούθησε η Πόλις Χρυσοχού με 26,9 χιλιοστά, ο Πρόδρομος με 20,8 χιλιοστά, η Πάνω Παναγιά με 16,1 χιλιοστά, τα Πλατάνια με 10,8 χιλιοστά. Στη Λεμεσό (νέο λιμάνι) η βροχόπτωση έφτασε τα 10,2 χιλιοστά και στο Κελλάκι τα 7,5 χιλιοστά.

Μικρότερη ποσότητα βροχής καταγράφηκε στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η μικρότερη ποσότητα καταγράφηκε στο Φρέναρος με μόλις 0,7 χιλιοστά, στην Αθηένου και στον Λυθροδόντα 1,3 χιλιοστά, στο Γεφύρι Παναγιάς και στην Αθαλάσσα στη Λευκωσία 1,8 χιλιοστά, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στην Ξυλοτύμπου 2 χιλιοστά, στον Σαϊττά 3 χιλιοστά και στον Κόρνο 4,8 χιλιοστά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

