ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο της Μελάνια από τον στολισμένο Λευκό Οίκο: «Ας μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας, την αγάπη που έχουμε μέσα μας»

 01.12.2025 - 19:23
Τη Δευτέρα η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου για το 2025.

Ο φετινός στολισμός του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα είναι φόρος τιμής στις οικογένειες που έχασαν μέλος τους κατά τη διάρκεια της ενεργού στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε προσωπικά κάθε λεπτομέρεια της διακόσμησης, με τον σχεδιασμό να ξεκινά μήνες νωρίτερα.

«Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά. Χριστούγεννα στην Αμερική. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Σε τελική ανάλυση, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο ατελείωτες δυνατότητες» έγραψε σε ανάρτησή της η Μελάνια.

Δείτε το βίντεο:

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή για να γιορτάσουμε ό,τι κάνει τις ΗΠΑ ξεχωριστές και ότι, παρότι κάθε σπίτι έχει τις δικές του παραδόσεις, οι κοινές αξίες ενώνουν τους Αμερικανούς. «Σε κάθε κοινότητα, απλές πράξεις καλοσύνης αντανακλούν το διαρκές αμερικανικό πνεύμα γενναιοδωρίας, πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

