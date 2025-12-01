Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

 01.12.2025 - 19:09
ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

Στις σύντομες αναφορές του κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει σε ένα μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η οποία για ένα μικρό κράτος μέλος αποτελεί εθνική αποστολή».

«Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν λέω στρατηγική αυτονομία, εννοώ όλους τους αγώνες που θα δώσουμε σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, άμυνας και ασφάλειας, μετανάστευσης, ΠΔΠ, στέγασης κ.λπ.», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο κοντά στην περιοχή, «αυτή την περιοχή με τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ουσιαστική πρόοδο προς την ενίσχυση των σχέσεων μας με την περιοχή».

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να έχουμε μια επιτυχημένη προεδρία, πρέπει να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για συνεργασία προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι στην Κύπρο, αυτή τη φορά μαζί με τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, και ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας σχετικά με τον τρόπο συντονισμού, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα στους Ευρωπαίους πολίτες», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα είπε ότι είναι χαρά και τιμή της να βρίσκεται και πάλι στην Κύπρο, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, η οποία συγκεντρώνει όλους τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων.

«Έχουμε οκτώ πολιτικές ομάδες εδώ για να συζητήσουμε τους επόμενους έξι μήνες. Είναι παράδοση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισκέπτεται τη χώρα της προεδρίας αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της θητείας της, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά», συνέχισε.

«Ο φόρτος εργασίας που θα έχουμε είναι πολύ μεγάλος. Θα έλεγα ότι έχουμε αναπτύξει νομοθετική ταχύτητα όσον αφορά τον αριθμό των φακέλων που βρίσκονται ανοιχτοί στο τραπέζι. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι έχουμε πάνω από 250 ανοιχτά νομοθετικά θέματα, μεταξύ των οποίων και θέματα που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, του Πολυετούς Οικονομικού Πλαισίου, της νομοθεσίας για το κλίμα, της ψηφιακής νομοθεσίας και της απλοποίησης, τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, και τα οποία απαιτούν στο σύνολό τους τη συνεισφορά μας, την εξεύρεση πλειοψηφιών στο Κοινοβούλιο, αλλά και αυτή της ομάδας των Υπουργών σας, εσάς τον ίδιο, με επικεφαλής εσάς», σημείωσε περαιτέρω.

«Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Η προετοιμασία, όχι μόνο για αυτή τη συνάντηση, αλλά και για την προεδρία σας, σε συνεργασία με το υπουργικό σας συμβούλιο, ήταν εντυπωσιακή. Επομένως, καθώς σας γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, μπορούμε μόνο να πούμε ότι όχι μόνο θα είμαστε συνεργάτες σας, αλλά ότι μοιραζόμαστε πολλούς από τους στόχους σας και ότι οι συνάδελφοί μας στο Κοινοβούλιο ανυπομονούν να συνεργαστούν μαζί σας και με την ομάδα σας», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στον παραλιακό της Λεμεσού

 01.12.2025 - 19:03
Επόμενο άρθρο

Βίντεο της Μελάνια από τον στολισμένο Λευκό Οίκο: «Ας μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας, την αγάπη που έχουμε μέσα μας»

 01.12.2025 - 19:23

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

  •  01.12.2025 - 19:09
Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

  •  01.12.2025 - 19:32
Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

  •  01.12.2025 - 13:51
Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

  •  01.12.2025 - 16:54
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα