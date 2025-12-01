Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒΙΝΤΕΟ: Όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στον παραλιακό της Λεμεσού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στον παραλιακό της Λεμεσού

 01.12.2025 - 19:03
ΒΙΝΤΕΟ: Όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στον παραλιακό της Λεμεσού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον παραλιακό της Λεμεσού, κοντά στον ζωολογικό κήπο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα «RoadReport.CY» στο Facebook όχημα υψηλής ιπποδύναμης φαίνεται να προσέκρουσε σε κολόνα, δίπλα από φώτα τροχαίας.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βροχές… με το σταγονόμετρο: Ο Νοέμβρης έφερε μόλις το 41% της κανονικής βροχόπτωσης

 01.12.2025 - 18:42
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

 01.12.2025 - 19:09
ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

  •  01.12.2025 - 19:09
Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

  •  01.12.2025 - 19:32
Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

  •  01.12.2025 - 13:51
Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

  •  01.12.2025 - 16:54
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα