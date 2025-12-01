Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠ.Ο.Υ.: Τα φάρμακα για το αδυνάτισμα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους
ΥΓΕΙΑ

Π.Ο.Υ.: Τα φάρμακα για το αδυνάτισμα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους

 01.12.2025 - 19:45
Π.Ο.Υ.: Τα φάρμακα για το αδυνάτισμα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους

Λιγότεροι από το 10% των ανθρώπων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που δημοσίευσε τις πρώτες οδηγίες του σχετικά με αυτά τα σκευάσματα.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεϊσούς, δήλωσε ότι οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ αναγνωρίζουν ότι η παχυσαρκία είναι «χρόνια ασθένεια που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένη και δια βίου φροντίδα».

Πρόσθεσε ότι αν και η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν θα λύσει την παγκόσμια κρίση με την παχυσαρκία, οι θεραπείες με αυτά τα σκευάσματα «μπορούν να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους να ξεπεράσουν την παχυσαρκία και να μειώσουν τις βλάβες που συνδέονται με αυτήν».

Tα φάρμακα GLP-1 μιμούνται μια φυσική ορμόνη για να επιβραδύνουν την πέψη, να περιορίσουν την όρεξη και να αυξήσουν το αίσθημα κορεσμού, ώστε οι άνθρωποι να τρώνε λιγότερο.

Ακόμη και σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο, η παραγωγή θεραπειών GLP-1 θα μπορούσε να καλύψει μόνο 100 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή λιγότερο από το 10% αυτών που τις χρειάζονται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως είναι πλέον παχύσαρκα αριθμός που θα αυξηθεί σε πάνω από δυο δισ. έως το 2030, εάν δεν ληφθούν μέτρα, αναφέρει το BBC.

Το υψηλό κόστος, η περιορισμένη παραγωγή αλλά και οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι σημαντικά εμπόδια στην καθολική πρόσβαση στα ενέσιμα φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να χάσουν σημαντικό βάρος, τονίζει ο ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι τα φάρμακα μπορούν να λαμβάνονται μακροπρόθεσμα - για έξι μήνες ή περισσότερο - αλλά πρέπει να συνταγογραφούνται μαζί με συμβουλές για τη διατροφή και την άσκηση, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους.

Η κατευθυντήρια γραμμή καλεί τις χώρες και τις εταιρείες να διευρύνουν την πρόσβαση, μέσω στρατηγικών όπως η εθελοντική αδειοδότηση, όπου μια φαρμακευτική εταιρεία παραχωρεί άδεια σε άλλες εταιρείες να παράγουν προσιτές μη επώνυμες εκδόσεις του πατενταρισμένου φαρμάκου της.

Για παράδειγμα η πατέντα για τη σεμαγλουτίδη, μία από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα φάρμακα πρόκειται να λήξει σε πολλές χώρες το 2026, άρα φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούν σύντομα να παράγουν και να πωλούν φθηνές εκδόσεις σε χώρες όπως η Ινδία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Βραζιλία και η Τουρκία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

 01.12.2025 - 19:32
ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»

  •  01.12.2025 - 19:09
Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

  •  01.12.2025 - 19:32
Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

  •  01.12.2025 - 13:51
Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

  •  01.12.2025 - 16:54
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα