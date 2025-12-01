ΕΟΑ Πάφου: Διεκπεραιώθηκε το 94% στις πολεοδομικές και 95% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ενώ υποβλήθηκαν εντός του Οκτωβρίου 231 αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας διεκπεραιώθηκαν 216. Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο ΕΟΑ Πάφου με βάση τους αριθμούς που έχει καταγράψει στην έκδοση πολεοδομικών αδειών είναι δεύτερος παγκύπρια με πρώτον τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Απαντώντας στους φορείς που αναφέρουν ότι το Τμήμα αδειοδότησης του Οργανισμού παραμένει για 16 μήνες χωρίς διευθυντή ο κ. Πιττοκοπίτης είπε, πως «δεν είναι αυτή η πραγματικότητα», προσθέτοντας πως «αυτή την στιγμή ένας εξαίρετος λειτουργός έχει φυσική παρουσία μια φορά την εβδομάδα στον ΕΟΑ Πάφου αλλά είναι συνδεδεμένος και από το Γραφείο του στην Λευκωσία και από το σπίτι του στην Λεμεσό» για αυτό, όπως είπε, έχουν καταγράψει αυτά τα αποτελέσματα.

Πρόσθεσε ακόμη πως εντός Δεκεμβρίου θα έχουν προσληφθεί 14 μόνιμοι λειτουργοί του τομέα αδειοδότησης καθώς και οι ανώτεροι λειτουργοί και με καλές πιθανότητες να προσληφθεί και ο Διευθυντής. Το ότι υπήρξε καθυστέρηση στον διορισμό του Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου, αυτό αποτελεί γεγονός, είπε.

Ανέφερε πως «υπήρξε μια αστοχία, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των αιτητών, διότι και το ίδιο το Σχέδιο Υπηρεσίας για τον Διευθυντή αδειοδότησης περιόριζε τις επιλογές και τους αιτητές». Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, βάση των κριτηρίων, αιτητές μπορούσαν να είναι όσοι είχαν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην πολεοδομία ή σε πολεοδομικές αρχές – Δήμους.

Επίσης ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως μπορεί τέλη Δεκεμβρίου να τερματίζονται οι αποσπάσεις αλλά ο Οργανισμός θα έχει προχωρήσει σε προσλήψεις πριν το τέλος του Δεκέμβρη σε μόνιμο προσωπικό. Είπε ακόμη πως το 90% των αποσπασμένων λειτουργών που είναι στον ΕΟΑ είναι αιτητές για αυτές τις θέσεις, λέγοντας παράλληλα πως «εξυπακούεται ότι οι έμπειροι, οι καλοί και οι ικανοί θα έχουν προτεραιότητα».

