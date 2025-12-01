Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕΟΑ Πάφου: Διεκπεραιώθηκε το 94% στις πολεοδομικές και 95% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΑ Πάφου: Διεκπεραιώθηκε το 94% στις πολεοδομικές και 95% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

 01.12.2025 - 20:26
ΕΟΑ Πάφου: Διεκπεραιώθηκε το 94% στις πολεοδομικές και 95% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Η Πάφος σημείωσε ποσοστό διεκπεραίωσης 94% στις πολεοδομικές άδειες και 95% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ενώ υποβλήθηκαν εντός του Οκτωβρίου 231 αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας διεκπεραιώθηκαν 216. Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο ΕΟΑ Πάφου με βάση τους αριθμούς που έχει καταγράψει στην έκδοση πολεοδομικών αδειών είναι δεύτερος παγκύπρια με πρώτον τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Απαντώντας στους φορείς που αναφέρουν ότι το Τμήμα αδειοδότησης του Οργανισμού παραμένει για 16 μήνες χωρίς διευθυντή ο κ. Πιττοκοπίτης  είπε, πως «δεν είναι αυτή η πραγματικότητα», προσθέτοντας πως «αυτή την στιγμή ένας εξαίρετος λειτουργός έχει φυσική παρουσία μια φορά την εβδομάδα στον ΕΟΑ Πάφου αλλά είναι συνδεδεμένος και από το Γραφείο του στην Λευκωσία και από το σπίτι του στην Λεμεσό» για αυτό, όπως είπε, έχουν καταγράψει  αυτά τα αποτελέσματα.

Πρόσθεσε ακόμη πως εντός Δεκεμβρίου θα έχουν προσληφθεί 14 μόνιμοι λειτουργοί του τομέα αδειοδότησης καθώς και οι ανώτεροι λειτουργοί και με καλές πιθανότητες να προσληφθεί και ο Διευθυντής. Το ότι υπήρξε καθυστέρηση στον διορισμό του Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου, αυτό αποτελεί γεγονός, είπε.

Ανέφερε πως «υπήρξε μια αστοχία, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των αιτητών, διότι και το ίδιο το Σχέδιο Υπηρεσίας για τον Διευθυντή αδειοδότησης περιόριζε τις επιλογές και τους αιτητές». Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, βάση των κριτηρίων, αιτητές μπορούσαν να είναι όσοι είχαν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στην πολεοδομία ή σε πολεοδομικές αρχές – Δήμους.

Επίσης ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως μπορεί τέλη Δεκεμβρίου να τερματίζονται οι αποσπάσεις αλλά ο Οργανισμός θα έχει προχωρήσει σε προσλήψεις πριν το τέλος του Δεκέμβρη σε μόνιμο προσωπικό. Είπε ακόμη πως το 90% των αποσπασμένων λειτουργών που είναι στον ΕΟΑ είναι αιτητές για αυτές τις θέσεις, λέγοντας παράλληλα πως «εξυπακούεται ότι οι έμπειροι, οι καλοί και οι ικανοί θα έχουν προτεραιότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο: Παράλυτο γατάκι περπάτησε ξανά χάρη στη βοήθεια μαθητών

 01.12.2025 - 20:11
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πρόσκληση σε Ερντογάν και Φιντάν για Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ στην Κύπρο

 01.12.2025 - 20:40
Η ΕΕ στηρίζεται στην Κυπριακή Προεδρία: Στενή συνεργασία για Ουκρανία, μεταναστευτικό και στέγαση

Η ΕΕ στηρίζεται στην Κυπριακή Προεδρία: Στενή συνεργασία για Ουκρανία, μεταναστευτικό και στέγαση

Η ΕΕ βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο και τη συμμετοχή τους στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η ΕΕ στηρίζεται στην Κυπριακή Προεδρία: Στενή συνεργασία για Ουκρανία, μεταναστευτικό και στέγαση

Η ΕΕ στηρίζεται στην Κυπριακή Προεδρία: Στενή συνεργασία για Ουκρανία, μεταναστευτικό και στέγαση

  •  01.12.2025 - 22:04
Τοποθετήθηκαν από το Υπουργικό οι τέσσερις νέοι Γενικοί Διευθυντές – Τι αποφασίστηκε για την Άννα Αριστοτέλους

Τοποθετήθηκαν από το Υπουργικό οι τέσσερις νέοι Γενικοί Διευθυντές – Τι αποφασίστηκε για την Άννα Αριστοτέλους

  •  01.12.2025 - 21:05
«Χάθηκε» η καρδιά 76χρονου μετά τη νεκροτομή στην Κύπρο – Σοκάρει η καταγγελία της συζύγου

«Χάθηκε» η καρδιά 76χρονου μετά τη νεκροτομή στην Κύπρο – Σοκάρει η καταγγελία της συζύγου

  •  01.12.2025 - 22:19
Θανατηφόρο στην Πάφο: Συνελήφθη ο 48χρονος οδηγός που παρέσυρε πεζό

Θανατηφόρο στην Πάφο: Συνελήφθη ο 48χρονος οδηγός που παρέσυρε πεζό

  •  01.12.2025 - 22:32
Πότε αναμένονται ξανά βροχές και καταιγίδες – Στα ύψη η θερμοκρασία

Πότε αναμένονται ξανά βροχές και καταιγίδες – Στα ύψη η θερμοκρασία

  •  01.12.2025 - 21:57
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα