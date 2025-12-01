Στο μικροσκόπιο τα παιχνίδια: Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή «ξεσκονίζει» πάνω από 100 καταστήματα ενόψει εορτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα και προβλέπεται να καλύψει πέραν των 100 σημείων λιανικής πώλησης παιχνιδιών σε όλη την Κύπρο.

Σκοπός είναι ο εντοπισμός και η απόσυρση επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων παιδικών παιχνιδιών από την αγορά, ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μικρούς καταναλωτές. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκστρατείας θα παρέχεται ενημέρωση στους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενημέρωσης των καταναλωτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα».

Το έντυπο παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων που παρατηρούνται συχνά κατά την εορταστική περίοδο. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο παρέχει καθοδήγηση προς τους γονείς για τον έλεγχο μικρών αντικειμένων στο περιβάλλον παιδιών έως τριών ετών, με στόχο την απομάκρυνσή τους και την πρόληψη κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200929, 22200928, 22200926, Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160 και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ