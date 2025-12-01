Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

 01.12.2025 - 17:30
Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Την κ. Μέτσολα υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ της επίσημης υποδοχής θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση, κατά την έναρξη της οποίας θα γίνει προσφώνηση και αντιφώνηση.

Στις 5.30 μ.μ. είναι προγραμματισμένη διευρυμένη συνάντηση και Ολομέλεια μεταξύ της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά την οικογενειακή φωτογραφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Μέτσολα θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον κάλυψης της εκδήλωσης, με εκπροσώπους των ΜΜΕ να βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσουν οι επαφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

