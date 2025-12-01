«Δίκη» στο Τρίκωμο: Λάθη μετάφρασης και ηλεκτρονικά μηνύματα για περιουσίες – Συνεχίζονται οι ακροάσεις για τους δύο Ε/κ

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σήμερα μια γυναίκα μεταφράστρια της «αστυνομίας» ανέγνωσε στο «δικαστήριο» μηνύματα σε εφαρμογή επικοινωνίας μεταξύ του υπό «σύλληψη» για την ίδια υπόθεση με τους Ε/κ, Τ/κ κτηματομεσίτη Αλτάν Ουζούνογλου με έναν Ε/κ, ο οποίος δεν έχει σχέση με την υπόθεση, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενες διαδικασίες. Η συνομιλία αφορούσε ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα που ανήκει στον Ε/κ και χρηματική συναλλαγή που έγινε μέσω του δικηγορικού γραφείου του Μουράτ Μετίν Χακί. Τα μηνύματα περιείχαν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας ορισμένων ακινήτων μετά το 1974.

Ο εν λόγω Ε/κ είχε αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα και στη μία εκ των δύο Ε/κ που είναι υπό κατηγορία στο «επαρχιακό δικαστήριο» η οποία δεν απάντησε. Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι υπήρξαν λάθη στην μετάφραση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ