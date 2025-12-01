Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠαραδοχή Στάρμερ: «Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας»
ΔΙΕΘΝΗ

Παραδοχή Στάρμερ: «Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας»

 01.12.2025 - 17:42
Παραδοχή Στάρμερ: «Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας»

Οι Βρετανοί πρέπει να αποδεχθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας στενότερης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε τη Δευτέρα ο Κιρ Στάρμερ που τόνισε ότι το Brexit «έχει βλάψει σημαντικά την οικονομία μας».

Σε ομιλία του στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι «τριβές με την ΕΕ» πρέπει να μειωθούν για να καταστεί δυνατή η «οικονομική ανανέωση» στη Βρετανία.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το Politico, ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιμένοντας ότι έχει μακροπρόθεσμο οικονομικό σχέδιο για τη χώρα.

«Τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις είναι, πρώτον, να μειώσουμε τον πληθωρισμό και, δεύτερον, να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς που επιτρέπει την ανάκαμψη της οικονομικής σταθερότητας», είπε.

Ωστόσο, η Βρετανία πρέπει να «αντιμετωπίσει την πραγματικότητα» ότι η συμφωνία που συνήφθη με τις Βρυξέλλες μετά το Brexit «βλάπτει σημαντικά την οικονομία μας», είπε.

«Για την οικονομική ανανέωση πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις τριβές. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε προς μια στενότερη σχέση με την ΕΕ και πρέπει να είμαστε ώριμοι σε αυτό το θέμα, να αποδεχτούμε ότι αυτό θα απαιτήσει συμβιβασμούς».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

 01.12.2025 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Προς πιο ευέλικτο Δημόσιο: Στην Ολομέλεια οι αλλαγές για ωράριο και μειωμένη απασχόληση

 01.12.2025 - 17:51
Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ

  •  01.12.2025 - 17:30
Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

Έντονη η Αννίτα για την προεκλογική των κομμάτων - «Αρκετά με τα κουτσομπολιά... Ο πολίτης νιώθει μη ασφαλής τη δεδομένη στιγμή»

  •  01.12.2025 - 13:51
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  01.12.2025 - 17:58
Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

Στο επίκεντρο η Κύπρος: Η ΕΕ εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα, προχωρούν GSI και EastMed

  •  01.12.2025 - 16:54
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

Πτήση προς τα ρεκόρ: Τα κυπριακά αεροδρόμια ξεπέρασαν τους 13 εκατ. επιβάτες

  •  01.12.2025 - 16:40
«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

«Έδωσε χλαμύδια στη μισή Αγγλία» - Η «serial cheater», αφού κοιμήθηκε με 100 άντρες στα 23 της, αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή της

  •  01.12.2025 - 13:22
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα