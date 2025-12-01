Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική…αναταραχή στην Επ. Οικονομικών – Το ΑΚΕΛ ζητά δίκαιη κατανομή – Συνεχίζεται την Παρασκευή η συζήτηση

 01.12.2025 - 18:36
Φορολογική…αναταραχή στην Επ. Οικονομικών – Το ΑΚΕΛ ζητά δίκαιη κατανομή – Συνεχίζεται την Παρασκευή η συζήτηση

Το απόγευμα της Δευτέρας η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της δέσμης νομοσχεδίων για υλοποίηση της προωθούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συζήτησε το νομοσχέδιο του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμου του 2025, με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) να διατυπώνουν ενστάσεις σε επί μέρους σημεία του νομοσχεδίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, να καλεί τους δύο φορείς να συζητήσουν τις διαφωνίες τους με το Τμήμα Φορολογίας προκειμένου να συμφωνήσουν.

Η κατ’ άρθρον συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Δαμιανού: Ολοκληρωμένο πακέτο εισηγήσεων θα καταθέσει το ΑΚΕΛ

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, εκφράζει τη διαφωνία του κόμματος αναφορικά με την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως αναφέρει, «χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις και έλλειψη ισορροπίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, «η μεταρρύθμιση, όπως έχει παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση, ευνοεί αναλογικά περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αντί να τις μειώνει. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων δεν επωφελείται. Αντίθετα, παραμένουν οι έμμεσες φορολογίες και η ακρίβεια», επισημαίνεται.

Την ίδια ώρα, ο κ. Δαμιανού σημειώνει ότι «το ΑΚΕΛ θα καταθέσει ολοκληρωμένο πακέτο εισηγήσεων που στοχεύει σε μια πραγματικά δίκαιη κοινωνική προσέγγιση και ισορροπία».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ εισηγείται αύξηση του αφορολόγητου ποσού και τροποποίηση των φορολογικών κλιμάκων με στόχο την μεγαλύτερη ελάφρυνση των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, καθώς και αύξηση του ορίου για παραχώρηση εκπτώσεων, ειδικά στις περιπτώσεις που τα εξαρτώμενα τέκνα είναι περισσότερα από τρία.

Επίσης, αναφέρει ότι το κόμμα προτείνει πλήρη απαλλαγή των ταμείων προνοίας από τον φόρο εισοδήματος, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 5%, επιβολή του μόνιμα μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ για είδη πρώτης ανάγκης, επέκταση των φοροελαφρύνσεων προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας.

Τέλος, ο Άριστος Δαμιανού υπενθυμίζει πως υπάρχουν ήδη κατατεθειμένες προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ΑΠΕ, καθώς και κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ 5% στις πωλήσεις κατοικιών σε υπηκόους τρίτων χωρών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

