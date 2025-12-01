Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πρόσκληση σε Ερντογάν και Φιντάν για Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ στην Κύπρο

 01.12.2025 - 20:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πρόσκληση σε Ερντογάν και Φιντάν για Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ στην Κύπρο

Η ΕΕ βασίζεται στην Κυπριακή Προεδρία, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο και τη συμμετοχή τους στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ.

Σύμφωνα με την κ. Μέτσολα, το ΕΚ προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων το μεταναστευτικό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η στέγαση και η Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε για τη στενή συνεργασία της Κυπριακής Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσθέτοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με υψηλό αίσθημα περηφάνειας.

Επαναβεβαίωσε δε τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα δράσει ως γέφυρα συνεργασία, αποτελώντας σημείο σύγκλισης συμφερόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση πρόσκλησης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα διεξαχθεί στην Κύπρο τον προσεχή Απρίλιο τόσο του Τούρκου Προέδρου, όσο και και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, προσθέτοντας πως εξαρτάται από τους ίδιους αν θα παρευρεθούν, ενώ η κ. Μέτσολα επανέλαβε ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Αναφερόμενοι αμφότεροι στο στεγαστικό, τόνισαν ότι το σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει απτές λύσεις, ενώ στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνεται και χρηματοδοτικό εργαλείο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

