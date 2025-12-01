Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Ενώ άντρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, προσπαθούσε να διασταυρώσει πεζός τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 48 ετών.

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, απεβίωσε λίγο μετά τις 6.30 το βράδυ.

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Πάφου βρίσκονται στη σκηνή και επιλαμβάνονται των εξετάσεων. Ταυτόχρονα διενεργούνται εξετάσεις προς εξακρίβωση των στοιχείων του θύματος.