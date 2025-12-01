Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

 01.12.2025 - 19:32
Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε μετά τις 5:00 το απόγευμα της  Δευτέρας στη Λεωφόρο Αγίων Αναργύρων στην Πάφο.

Ενώ άντρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, προσπαθούσε να διασταυρώσει πεζός τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 48 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, απεβίωσε λίγο μετά τις 6.30 το βράδυ.

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Πάφου βρίσκονται στη σκηνή και επιλαμβάνονται των εξετάσεων. Ταυτόχρονα διενεργούνται εξετάσεις προς εξακρίβωση των στοιχείων του θύματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

