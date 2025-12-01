Τροχαίο στην Πάφο: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 65χρονος πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

ΠτΔ σε Μέτσολα: «Στόχος μας η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ – Να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή»
Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.