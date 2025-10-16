Πέθανε η Παναγιώτα Διογένους Σιαμπτάνη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Η είδηση του θανάτου της γνωστοποιήθηκε στην ομάδα Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγιαλούσας στο facebook.

Όπως αναφέρεται, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς (απέναντι από το Ταχυδρομείο και το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αγλαντζιάς).

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αιγιαλούσας και συγγενείς παρακαλούν θερμά, αντί στεφάνων, όπως γίνονται εισφορές για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΙΤΩΝ, εις μνήμην 25 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του ΗΡΩΑ Ανθυπολοχαγού Βάσου Σιαμπτάνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σιαμπτάνης Βασίλειος (Βάσος) του Διογένη και της Παναγιώτας, γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1953 στην Αιγιαλούσα, υπήρξε αριστούχος μαθητής και τον Ιούλιο του 1974 υπηρετούσε, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, στην περιοχή της Άσπρης Μούτης του Πενταδακτύλου. Ένα Πενταδάκτυλο που οι βουνοκορφές του έγιναν, το 1974, αφετηριά για πολλούς ΑΕΤΟΥΣ να ταξιδεύσουν στα επουράνια και να γράψουν με γράμματα χρυσά το όνομα τους στο ΠΑΝΘΕΟ ΤΗΣ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ, ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ.