Χωρίς ρεύμα η Πάφος τη Δευτέρα - Ποιος ο λόγος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ η διακοπή θα είναι μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 11:00πμ στο Πολέμι και μεταξύ των ωρών 08:00πμ – 02:00μμ στις κοινότητες Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Φύτη, Κρήτου Μαρόττου, Ασπρογιά, Αναδιού, Κανναβιού, Μελαμιού, Δρυνιά, Μηλιά, Δρύμου, Λάσα, Σίμου.

Επειδή δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή στην παροχή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Αρχή λυπάται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης στην περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ