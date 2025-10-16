Απίστευτη υπόθεση στην Ισπανία: Πίνακας του Πικάσο εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

Οι αστυνομικές πηγές δεν ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση.

Ο πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα», που φιλοτέχνησε ο Πικάσο στις αρχές του 20ού αιώνα, επρόκειτο να εκτεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Κάχα Γρανάδα. Πρόκειται για μια ελαιογραφία η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 600.000 ευρώ.

Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι τα 58 έργα που θα παρουσιάζονταν προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

Το έργο εξαφανίστηκε μετά τις 2 Οκτωβρίου, αναφέρει η El Pais. Η μεταφορική εταιρεία το παρέλαβε από την κατοικία του ιδιοκτήτη και το μετέφερε στα κεντρικά της γραφεία, όπου παρέμεινε μέχρι να είναι έτοιμα και τα υπόλοιπα έργα της έκθεσης.

Η ισπανική εφημερίδα προσθέτει ότι η διαδρομή Μαδρίτη – Γρανάδα είναι λίγο πάνω από τέσσερις ώρες, άρα μπορεί να καλυφθεί σε μια ημέρα. Φαίνεται όμως να έγινε στάση για διανυκτέρευση μόλις 27 χιλιόμετρα από τον προορισμό και τα δύο άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό πρόσεχαν εκ περιτροπής τα έργα.

Στο χώρο όπου θα γινόταν η έκθεση οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι τα έργα δεν ήταν προσεκτικά πακεταρισμένα οπότε δεν ήταν εύκολο να γίνει έλεγχος ότι έφτασαν όλα. Τελικά υπέγραψαν για την παράδοση χωρίς να είναι σε θέση να επαληθεύσουν αν πραγματικά η λίστα με τα δέματα ταίριαζε με το περιεχόμενο.

Όλο το Σαββατοκύριακο (4-5 Οκτωβρίου) τα έργα έμειναν συσκευασμένα σε χώρο με κάμερες ασφαλείας και μόνο τη Δευτέρα αντιλήφθηκαν οι υπεύθυνοι ότι έλειπε ένα έργο.

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής Το 1976, περισσότεροι από 100 πίνακες του Ισπανού ζωγράφου κλάπηκαν από την Αβινιόν της Γαλλίας, όμως ξαναβρέθηκαν όλοι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα