Ρώσος μοναχός ζούσε παράνομα στο Άγιον Όρος επί τρία χρόνια - Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο κατηγορούμενος, κληρικός στο επάγγελμα, εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών του εγγράφων, όταν επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη προς την Κωνσταντινούπολη, με τελικό προορισμό τη Μόσχα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο μοναχός είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 15 Ιανουαρίου 2022 και όφειλε να αποχωρήσει έως τις 28 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, κάτι που δεν συνέβη. Τον Μάρτιο επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, εκδίδοντας διαμονητήριο τριών ημερών (1–3/3/2022 έως 4/3/2022), ωστόσο παρέμεινε εκεί για σχεδόν τρία χρόνια.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης και σήμερα οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Εφαρμόζοντας τον νέο νόμο, ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε αν επιθυμεί να εκτίσει την ποινή φυλάκισης ή να αποχωρήσει από τη χώρα. Ο ίδιος επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του - προορισμό που είχε ούτως ή άλλως όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο.

Στην απολογία του ανέφερε ότι από την 1η Μαρτίου 2022 ζούσε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος και πως τώρα επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι και στην κόρη του.

Αναφορικά με την κατηγορία που αντιμετωπίζει, αποδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι «είχα σκοπό να επιστρέψω το 2022, όμως δεν έβρισκα εισιτήριο και αποφάσισα να παραμείνω στο Άγιον Όρος. Νόμιζα ότι, όταν αποφάσιζα να επιστρέψω, θα πλήρωνα απλώς ένα πρόστιμο και δεν θα είχα άλλες συνέπειες. Δεν ήξερα ότι είναι έγκλημα» είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος είναι γνωστή και ως «Ρωσικό Μοναστήρι», καθώς επί αιώνες φιλοξενεί Ρώσους μοναχούς. Μάλιστα, το 2016 την είχε επισκεφθεί και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα