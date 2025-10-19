Σε ισχύ ξανά η εκεχειρία, λέει το Ισραήλ - Δεκάδες νεκροί στις αεροπορικές επιθέσεις

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίζεται στο κείμενοτης ανακοίνωσης.

44 νεκροί στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε δύο κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στα νότια της Λωρίδας της Γάζας «κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς» υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση. Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα. Σύμφωνα με το BBC, 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Οι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς καταγράφηκαν στο νοσοκομείο Al-Awda, στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Δύο νεκροί

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από επίθεση «τρομοκρατών» στη Ράφα. Οι νεκροί στρατιώτες είναι ο 26χρονος ταγματάρχης Γιαβίν Κούλα και ο 21χρονος λοχίας Ιτάι Γιαβέτζ. Και οι δύο υπηρετούσαν στο 932ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Ναχάλ.

Παρέμβαση Γουίτκοφ και Κούσνερ

Νωρίτερα, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με το Axios.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να αυξήσει τον έλεγχο της στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα καταρρεύσει, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Οι επόμενες 30 ημέρες θα είναι κρίσιμες», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Είμαστε πλέον υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο», σημείωσε.