Ανατροπή στα Κατεχόμενα - Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Στις 18:00 έκλεισαν οι κάλπες και τα ανεπίσημα αποτελέσματα, βγήκαν δύο ώρες μετά. Συνολικά στήθηκαν 777 κάλπες, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων έγινε ηλεκτρονικά.

Ο Μπερτάν Οζερντάγκ, Πρόεδρος του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου» του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε τα ανεπίσημα αποτελέσματα των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών». Ο Οζερντάγκ ανέφερε ότι όλες οι κάλπες καταμετρήθηκαν και η προσέλευση ανήλθε στο 64,87%.

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Τουφάν Ερχούρμαν, έλαβε το 62,70% των ψήφων, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ερσίν Τατάρ έλαβε το 35,81%. Συνεπώς, ο Έρχουρμαν τερμάτισε μπροστά στην εκλογική αναμέτρηση με 87.137 ψήφους, ενώ ο Τατάρ συγκέντρωσε 49.714 ψήφους.

Με αυτά τα ποσοστά, ο Ερχιουρμάν εκλέγεται «πρόεδρος» του ψευδοκράτους από τον Α' γύρο. Είναι σημαντικό ότι ο Ερχιουρμάν δεν υιοθετεί την θέση για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον νικητή και έσπευσε να διαμηνύσει πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Τατάρ: Θα ξεκουραστώ και μετά θα δούμε

Μιλώντας στη Kıbrıs TV, ο απερχόμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ συνεχάρη του Τουφάν Ερχιουρμάν για τη νίκη του, και εμφανώς στενοχωρημένος για την συντριπτική ήττα που υπέστη είπε: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τίποτα για το επόμενο σχέδιό μου. Θα ξεκουραστώ πρώτα και μετά θα δούμε».

Ο Τατάρ τόνισε την ανάγκη σεβασμού της βολυλησης των ψηφοφόρων, λέγοντας: «Μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες αξιολογήσεις. Άλλωστε, υπηρετώ ακούραστα για πέντε χρόνια. Έχω εισαγάγει μια νέα πολιτική. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι σαφής. Η Κύπρος έχει τα δικά της προβλήματα, όπως τα περιουσιακά ζητήματα. Υπάρχουν πολλά να πούμε». Ο Τατάρ ισχυρίστηκε: «Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν επηρεάσει τους ψηφοφόρους».

Υπενθύμισε σε όλους ότι έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος υποψήφιος έχοντας απέναντι του όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Όταν κοιτάς τα αποτελέσματα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έλαβαν τρία κόμματα τόσες πολλές ψήφους; Άρα, τα προβλήματα μεταξύ των κομμάτων αντικατοπτρίστηκαν και στα αποτελέσματα».

Πανηγυρισμοί στα Κατεχόμενα

Μετά την ανακοίνωση της νίκης του Τουφάν Ερχιουρμάν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πανηγύριζαν την αλλαγή σελίδας στα κατεχόμενα.

Χριστοδουλίδης: Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν» σημείωσε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για την εκλογική νίκη του Τουφάν Ερχουμάν.

Στη δήλωσή του ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει επίσης: «Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Ερντογάν: Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε για την εκλογή του Ερχουρμάν: «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχουρμαν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην “τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου”.

Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

Μπαχτσελί: Το ψευδοκράτος να ενταχθεί στην Τουρκία

Μετά τα αποτελέσματα των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας, και εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κάλεσε το ψευδοκράτος να αποφασίσει να ενταχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία.

Ο Μπαχτσελί δήλωσε: «Ακόμα κι αν τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ανακοινωθεί από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της 'ΤΔΒΚ' (ψευδοκράτος) θα πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή σε επιδίωξη λύση ομοσπονδίας είναι απαράδεκτη και να αποφασίσει να ενταχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία».

Οι πρώτες αντιδράσεις στη Λευκωσία

Η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σε αναρτηση της στο X έγραψε: «Οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν @tufanerhurman για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο.»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έγραψε επίσης στο Χ στα ελληνικά και στα τούρκικα:

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν.

Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης.»

Τζεβντέτ Γιλμάζ: Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμο για τον τουρκοκυπριακό 'λαό'

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Ελπίζω οι 'προεδρικές εκλογές' που διεξήχθησαν σήμερα στην 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' (ΤΔΒΚ) να είναι ωφέλιμες για τον τουρκοκυπριακό 'λαό'. Οι 'εκλογές' απέδειξαν για άλλη μια φορά την ωριμότητα της 'ΤΔΒΚ' ως 'κράτους' και του εκλογικού σώματος. Ως πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσουμε πάντα να στεκόμαστε στο πλευρό της 'ΤΔΒΚ' και των Τουρκοκυπρίων».

Ποιος είναι ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1970. Αποφοίτησε από το Τουρκικό Κολλέγιο Maarif το 1988 και το 1992 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο Τμήμα Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας από το 1995 ως το 2001. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, δίδαξε Εισαγωγή στο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Hacettepe και στο METU.

Διετέλεσε μέλος των Επιτροπών Προετοιμασίας Νομοσχεδίων του Ιδρύματος του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίες συστάθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Τουρκίας μεταξύ 1999 και 2004. Πήρες το διδακτορικό του στη Νομική το 2001 με τη διατριβή του με θέμα «Εξωδικαστικός έλεγχος της διοίκησης και του Συνηγόρου του Πολίτη».

Μεταξύ 2001 και 2006 Εργάστηκε στη Νομική Σχολή του EMU στο ψευδοκράτος. Αφού εργάστηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής μεταξύ 2006 και 2008,επέστρεψε στη Νομική Σχολή του EMU . Μεταξύ 2002-2006 και 2010-2013 διετέλεσε Αντιπρύτανης της Νομικής Σχολής του EMU.

Υπηρέτησε στην Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ μεταξύ 2008 και 2010. Ο Έρχιουρμαν εξελέγη «βουλευτής Λευκωσίας» στις «εκλογές» του 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CΤP). Το 2014 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής Νομικής.

Μεταξύ 2015 και 2016 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του CTP και το 2016, εξελέγη Πρόεδρος του CTP στο 26ο Τακτικό Συνέδριο και παραμένει σε αυτή τη θέση για 9 χρόνια.

Διετέλεσε "πρωθυπουργός" στην "κυβέρνηση" συνασπισμού που σχηματίστηκε μετά τις πρόωρες γενικές "εκλογές" στις 7 Ιανουαρίου 2018.

Ο Έρχιουρμαν είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.