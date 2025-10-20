Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

 20.10.2025 - 16:33
ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις εργασίες της Συνόδου MED9 που πραγματοποιούνται στη Σλοβενία, προβαίνοντας, παράλληλα, σε παρουσίαση της πρότασης έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πυλώνες της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης της Γάζας, στη βάση και του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ.

Κατά το δεύτερο μέρος των εργασιών της Συνόδου προσεκλήθη και συμμετείχε ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους των εργασιών της Συνόδου, οι ηγέτες των κρατών της MED9 συζήτησαν θέματα που άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και της Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε, κατά το πρώτο μέρος της Συνόδου, τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στις οποίες εντάσσονται το ΠΔΠ και η Ανταγωνιστικότητα, καθώς και άλλα ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στο δεύτερο μέρος των εργασιών, υπό τη μορφή γεύματος εργασίας, συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στη διάρκεια του γεύματος εργασίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την πρόταση έξι σημείων της Κυβέρνησης σε σχέση με τη Γάζα, στη βάση του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαδραματίσει τον ανθρωπιστικό της ρόλο και να συμβάλει στην ειρήνη, στην ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή.

Τονίστηκε, εξάλλου, ο σημαντικός ρόλος της Ιορδανίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για τη φιλοξενία προσφύγων, και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, για την οποία η ΕΕ διατηρεί στρατηγικά συμφέροντα. 

