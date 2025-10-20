Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Ο κ. Φουρλάς μίλησε στους δημοσιογράφους της κυπριακής αποστολής στο Στρασβούργο.

Το ThemaOnline θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε ότι «Δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω την εκλογή του Έρχιουρμαν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαφοροποιήθηκε από την αρχή από τις σκληρές θέσεις του Τατάρ. Εγώ θα πω ότι είναι μια επανάσταση των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην Άγκυρα, εννοώ εγώ αυτό πως το ερμηνεύω αν θέλετε και ως δημοσιογράφος».

Στη συνέχεια σημείωσε πως «πρέπει να ξεκινήσουμε στη βάση των διαπραγματεύσεων που να μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. Αυτό που αναμένω και νομίζω ότι όλοι μας αναμένουμε είναι να δούμε τη στάση της Άγκυρας απέναντι στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το πόσο θα τον αφήσει ελεύθερο να εκφραστεί και να εφαρμόσει την πολιτική την οποία εξήγγειλε προεκλογικά. Αλλά δεν μπορεί παρά να μας γεμίσει με αισιοδοξία το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι στάθηκαν απέναντι ουσιαστικά στον εκλεκτό της Άγκυρας και κατάφεραν με ένα συντριπτικό ποσοστό να δώσουν έναν πολύ, πολύ ισχυρό μήνυμα, το οποίο λάβαμε.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να το δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται και στο πεδίο πλέον των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνω, θα κριθούν όλα από το πόσο η Άγκυρα θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο και τους Τουρκοκύπριους ελεύθερους να ασκήσουν την πολιτική τους. Έδειξαν ότι θέλουν. Το θέμα είναι πλέον και αν μπορούν να το εφαρμόσουν».

Τέλος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της. Την ίδια ώρα δεν παύει από τον ασχολείται με ότι συμβαίνει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα., Δεν κρύβω ότι από την ώρα που ήρθε στο Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί συνάδελφοι με πλησίασαν να μου πουν "Λουκά, good news from Cyprus". Δηλαδή εν κάτι το οποίο εξέλαβαν και οι ίδιοι θετικά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η Άγκυρα».

Αποστολή στο Στρασβούργο: Χριστιάνα Παφίτη