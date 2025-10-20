Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

 20.10.2025 - 19:02
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Μια πρώτη ανάγνωση της νίκης του Τουφάν Έρχιουρμαν στις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα, επιχείρησε να κάνει ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς.

Ο κ. Φουρλάς μίλησε στους δημοσιογράφους της κυπριακής αποστολής στο Στρασβούργο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γ. Γεωργίου: «Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ο κ. Έρχιουρμαν δεν είναι Ελληνοκύπριος… Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα»

Το ThemaOnline θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε ότι «Δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω την εκλογή του Έρχιουρμαν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαφοροποιήθηκε από την αρχή από τις σκληρές θέσεις του Τατάρ. Εγώ θα πω ότι είναι μια επανάσταση των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην Άγκυρα, εννοώ εγώ αυτό πως το ερμηνεύω αν θέλετε και ως δημοσιογράφος».

Στη συνέχεια σημείωσε πως «πρέπει να ξεκινήσουμε στη βάση των διαπραγματεύσεων που να μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. Αυτό που αναμένω και νομίζω ότι όλοι μας αναμένουμε είναι να δούμε τη στάση της Άγκυρας απέναντι στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το πόσο θα τον αφήσει ελεύθερο να εκφραστεί και να εφαρμόσει την πολιτική την οποία εξήγγειλε προεκλογικά. Αλλά δεν μπορεί παρά να μας γεμίσει με αισιοδοξία το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι στάθηκαν απέναντι ουσιαστικά στον εκλεκτό της Άγκυρας και κατάφεραν με ένα συντριπτικό ποσοστό να δώσουν έναν πολύ, πολύ ισχυρό μήνυμα, το οποίο λάβαμε.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να το δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται και στο πεδίο πλέον των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνω, θα κριθούν όλα από το πόσο η Άγκυρα θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο και τους Τουρκοκύπριους ελεύθερους να ασκήσουν την πολιτική τους. Έδειξαν ότι θέλουν. Το θέμα είναι πλέον και αν μπορούν να το εφαρμόσουν».

Τέλος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της. Την ίδια ώρα δεν παύει από τον ασχολείται με ότι συμβαίνει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα., Δεν κρύβω ότι από την ώρα που ήρθε στο Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί συνάδελφοι με πλησίασαν να μου πουν "Λουκά, good news from Cyprus". Δηλαδή εν κάτι το οποίο εξέλαβαν και οι ίδιοι θετικά. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η Άγκυρα».

 

Αποστολή στο Στρασβούργο: Χριστιάνα Παφίτη

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

 20.10.2025 - 18:50
Επόμενο άρθρο

Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 20.10.2025 - 19:08
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

  •  20.10.2025 - 18:50
Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

  •  20.10.2025 - 19:08
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

  •  20.10.2025 - 19:02
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

  •  20.10.2025 - 19:57
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

  •  20.10.2025 - 20:28
Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

  •  20.10.2025 - 17:37
Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

  •  20.10.2025 - 17:03
Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

  •  20.10.2025 - 19:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα