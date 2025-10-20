Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1 η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις δηλώσεις του κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι ηγέτες των συμμετεχόντων κρατών στη MED9, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σλοβενία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «ο συντονισμός με τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ είναι πολύ σημαντικός για την Κύπρο, αφού σε μόλις 71 μέρες η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ.

Ως το κράτος της ΕΕ στο νοτιοανατολικότερο της άκρο είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας και με ξεκάθαρη δέσμευση να προωθήσουμε την ενότητα, να ενισχύσουμε τη συλλογικότητα και να ενδυναμώσουμε τη φωνή της Μεσογείου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Πρόσθεσε ότι είναι αδιαμφισβήτητο πως η ασφάλεια και η ευημερία της Μεσογείου συνδέεται άμεσα με αυτές της ΕΕ, φέροντας ως παράδειγμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει άμεσα και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, σε σχέση με την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τις τιμές ενέργειας και άλλα

Αναφερόμενος στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δίνεται μια ευκαιρία για ειρήνη στην περιοχή, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ευημερίας για όλη την περιοχή, χωρίς, ωστόσο, να υποτιμούνται οι προκλήσεις.

Επεσήμανε ότι η Κύπρος, ως το πλησιέστερο στη Γάζα κράτος μέλος της ΕΕ, είναι έτοιμη, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλει με πολλούς τρόπους, οι οποίοι συζητήθηκαν κατά τη σημερινή Σύνοδο των MED9.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και επισημαίνοντας τη σημασία της περιοχής για την ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος θα θέσει την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της.

Πρόσθεσε πως το Σύμφωνο σηματοδοτεί ένα ιστορικό, θετικό βήμα μπροστά, σημειώνοντας ότι παρέχει την ευκαιρία για αναζωογόνηση των σχέσεων της ΕΕ με τη νότια γειτονία, στη βάση και συγκεκριμένων έργων που προωθούν τη συνδεσιμότητα, την αειφορία και την περιφερειακή σταθερότητα.

Τόνισε ακόμη ότι, μέσα στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρος θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ σε άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι θεσμοί της ΕΕ, αλλά και ηγέτες κρατών της περιοχής.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Προεδρίας είναι και η μετανάστευση, θέμα για το οποίο η Κύπρος θα φιλοξενήσει Υπουργική Συνάντηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ την ίδια στιγμή θα επενδύσει στη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, αντιμετωπίζοντας τα αίτια της μετανάστευσης, καταπολεμώντας τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά και ανοίγοντας δρόμους για αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας.