Γεραπετρίτης σε Φιντάν για Ερχιουρμάν: «Κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση της Κύπρου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για Ερχιουρμάν: «Κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση της Κύπρου»

 20.10.2025 - 20:18
Γεραπετρίτης σε Φιντάν για Ερχιουρμάν: «Κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση της Κύπρου»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και στο πλαίσιο της συζήτησης ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως η ανάδειξη Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης. Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.

Όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής -πολυμερές σχήμα 5Χ5- και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.

Τέλος, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

 20.10.2025 - 19:57
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

 20.10.2025 - 20:28
