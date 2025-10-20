Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

 20.10.2025 - 19:57
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Το νέο πολιτικό κόμμα του Φειδία Παναγιώτου με όνομα «Άμεση Δημοκρατία», κλήθηκε να σχολιάσει ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ThemaOnline στο Στρασβούργο, ο κ Γεωργίου είπε χαρακτηριστικά πως «εγώ του είπα ότι είσαι πιο μικρός από τα παιδιά μου και είμαι στη διάθεση σου να σε βοηθήσω να σου δείξω πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ πέρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Η πολιτική ζωή περνά μια φοβερή κρίση, υπάρχουν αίτια για αυτό. Υπάρχουν σκάνδαλα ατιμώρητα, υπάρχει διαφθορά η οποία ταλανίζει τον κόσμο, ακρίβεια, κοινωνικές αδικίες, διακρίσεις στο ποιοι προσλαμβάνονται και ποιοι όχι. Πάνω σε αυτό το έφορο κλίμα χτίζουν διάφοροι. Από την ακροδεξιά έως νεοφανείς πολιτικούς ή «πολιτικούς» και κερδίζουν πολιτικούς πόντους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γ. Γεωργίου: «Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, ο κ. Έρχιουρμαν δεν είναι Ελληνοκύπριος… Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα»

Δεν ισχυρίζομαι ότι τα κόμματα πήραν το μήνυμα των ευρωεκλογών γιατί ήταν ένα εκκωφαντικό μήνυμα, δεν λέω ότι έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν.

Αυτή η ισοπεδωτική κριτική είστε όλοι το ίδιο, δεν κάνετε τίποτα δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Ελπίζω και εύχομαι να μην οδηγηθούν τα πράγματα στην ύπαρξη μιας βουλής στην Κύπρο που δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα και να μην γίνουμε πραγματικά ένα πολιτικό τσίρκο».

 

Αποστολή στο Στρασβούργο: Χριστιάνα Παφίτη

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκλεισε λόγω της φωτιάς τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου - Από πού διοχετεύεται η κυκλοφορία

 20.10.2025 - 19:48
Επόμενο άρθρο

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για Ερχιουρμάν: «Κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση της Κύπρου»

 20.10.2025 - 20:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

  •  20.10.2025 - 18:50
Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

  •  20.10.2025 - 19:08
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

  •  20.10.2025 - 19:02
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

  •  20.10.2025 - 19:57
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

  •  20.10.2025 - 20:28
Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

  •  20.10.2025 - 17:37
Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

  •  20.10.2025 - 17:03
Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

  •  20.10.2025 - 19:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα