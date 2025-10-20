Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ThemaOnline στο Στρασβούργο, ο κ Γεωργίου είπε χαρακτηριστικά πως «εγώ του είπα ότι είσαι πιο μικρός από τα παιδιά μου και είμαι στη διάθεση σου να σε βοηθήσω να σου δείξω πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ πέρα.

Η πολιτική ζωή περνά μια φοβερή κρίση, υπάρχουν αίτια για αυτό. Υπάρχουν σκάνδαλα ατιμώρητα, υπάρχει διαφθορά η οποία ταλανίζει τον κόσμο, ακρίβεια, κοινωνικές αδικίες, διακρίσεις στο ποιοι προσλαμβάνονται και ποιοι όχι. Πάνω σε αυτό το έφορο κλίμα χτίζουν διάφοροι. Από την ακροδεξιά έως νεοφανείς πολιτικούς ή «πολιτικούς» και κερδίζουν πολιτικούς πόντους.

Δεν ισχυρίζομαι ότι τα κόμματα πήραν το μήνυμα των ευρωεκλογών γιατί ήταν ένα εκκωφαντικό μήνυμα, δεν λέω ότι έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν.

Αυτή η ισοπεδωτική κριτική είστε όλοι το ίδιο, δεν κάνετε τίποτα δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Ελπίζω και εύχομαι να μην οδηγηθούν τα πράγματα στην ύπαρξη μιας βουλής στην Κύπρο που δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα και να μην γίνουμε πραγματικά ένα πολιτικό τσίρκο».

Αποστολή στο Στρασβούργο: Χριστιάνα Παφίτη