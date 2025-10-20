Έκλεισε λόγω της φωτιάς τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου - Από πού διοχετεύεται η κυκλοφορία

Το τμήμα της λεωφόρου έχει κλείσει προσωρινά, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο στη λεωφόρο Στροβόλου. Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία από τη Λακατάμια προς τη Λευκωσία διοχετεύεται προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, από όπου οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την οδό Καντάρας ή τη λεωφόρο Τσερίου.

Η κυκλοφορία από τη Λευκωσία προς τη Λακατάμια διοχετεύεται μέσω της οδού Παύλου Μελά, προς την οδό Αγίου Σπυρίδωνος και την οδό Μαχαιρά και στη συνέχεια προς την οδό Καντάρας, από όπου οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν προς τον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Τσερίου και να επιστρέψουν στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με τη λεωφόρο Μακαρίου, στη Λακατάμια.