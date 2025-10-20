Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 20.10.2025 - 19:08
Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία τη Δευτέρα (20/10), μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο. 

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά κατασβέστηκε στον ισόγειο χώρο του καταστήματος και επιχειρούμε αυτή την ώρα με κατάσβεση και είσοδο ομάδων για έρευνα στο πατάρι του καταστήματος. Επιπρόσθετα ομάδες πυρόσβεσης και έρευνας ετοιμάζονται για είσοδο στους δύο ορόφους που βρίσκονται πιο πάνω από το πατάρι και χρησιμοποιούνται ως γραφεία εταιρείας. Φαίνεται ότι μετά την είσοδο ομάδων μας και στο υπόγειο να έχει επηρεάστει από καπνό και όχι από πυρκαγιά.

Νωρίτερα αναφέρθηκε από τον κ. Κεττή ότι «το κατάστημα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι. Διευκρίνισε πως καίγεται το ισόγειο και το πατάρι και κατά τη διαδικασία κατάσβεσης θα ελεγχθεί ενδεχόμενη εμπλοκή στην πυρκαγιά και του υπογείου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έκλεισε λόγω της φωτιάς τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου - Από πού διοχετεύεται η κυκλοφορία

Σημείωσε πως εντός του υποστατικού υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές και γραφεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλο το προσωπικό εξήλθε του κτιρίου αλλά θα ακολουθήσει και έρευνα εντός του κτιρίου.

Παράλληλα τόνισε πως η Πυροσβεστική προχώρησε επίσης και σε εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας και αποκοπή της Λεωφ. Στροβόλου με τη συμβολή της Αστυνομίας, ενώ την ίδια ώρα ενισχύονται οι ομάδες πυρόσβεσης με ακόμα δύο πυροσβεστικά οχήματα, φτάνοντας στο σύνολό τους τα πέντε».

Δείτε βίντεο από την ομάδα Atlas Fireteam

