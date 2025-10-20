Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή

 20.10.2025 - 19:26
Νετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή

Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή, επιβεβαίωσε στην Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι βόμβες ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των φονικών πληγμάτων, καθώς οι IDF κατήγγειλαν τη Χαμάς για επιθέσεις και για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου, στην έναρξη της χειμερινής κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο εν ώρα μάχης δύο στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βομβάρδισε περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, προτού ανακοινώσει χθες πως εφαρμόζει εκ νέου την εκεχειρία. Η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

«Συναντούσα χλευασμό» όταν μιλούσα για την ιρανική απειλή

Η συζήτηση διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι άφησε τις απειλές από Χαμάς και Ιράν να αυξηθούν.

Η αναφορά του ώθησε τον Νετανιάχου να επιστρέψει στο βήμα της Κνεσέτ, δηλώνοντας ότι ο Λαπίντ είχε ζητήσει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα τον Νοέμβριο του 2024.

«Τολμάς να μιλήσεις για την ιρανική απειλή;» συνεχίζει. «Για 40 χρόνια, και όταν ήμουν στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός, προειδοποιούσα και αγωνιζόμουν ενάντια σε αυτή την απειλή. Και προσπάθησα να στρατολογήσω όλους, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αντιμετώπισα χλευασμό», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι απειλές δεν έχουν τελειώσει και ζήτησε να περιοριστούν οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 20.10.2025 - 19:08
Επόμενο άρθρο

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

 20.10.2025 - 19:38
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

  •  20.10.2025 - 18:50
Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Video: Στις φλόγες κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στον Στρόβολο - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

  •  20.10.2025 - 19:08
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

  •  20.10.2025 - 19:02
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

  •  20.10.2025 - 19:57
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

  •  20.10.2025 - 20:28
Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

  •  20.10.2025 - 17:37
Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

  •  20.10.2025 - 17:03
Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

  •  20.10.2025 - 19:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα