Νετανιάχου: Το Ισραήλ έριξε 153 τόνους βομβών στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή

«Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου, στην έναρξη της χειμερινής κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο εν ώρα μάχης δύο στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βομβάρδισε περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, προτού ανακοινώσει χθες πως εφαρμόζει εκ νέου την εκεχειρία. Η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

«Συναντούσα χλευασμό» όταν μιλούσα για την ιρανική απειλή

Η συζήτηση διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι άφησε τις απειλές από Χαμάς και Ιράν να αυξηθούν.

Η αναφορά του ώθησε τον Νετανιάχου να επιστρέψει στο βήμα της Κνεσέτ, δηλώνοντας ότι ο Λαπίντ είχε ζητήσει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα τον Νοέμβριο του 2024.

«Τολμάς να μιλήσεις για την ιρανική απειλή;» συνεχίζει. «Για 40 χρόνια, και όταν ήμουν στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός, προειδοποιούσα και αγωνιζόμουν ενάντια σε αυτή την απειλή. Και προσπάθησα να στρατολογήσω όλους, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αντιμετώπισα χλευασμό», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι απειλές δεν έχουν τελειώσει και ζήτησε να περιοριστούν οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις.