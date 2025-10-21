Τα μηνύματα Γεραπετρίτη σε Φιντάν και o νέος απρόβλεπτος παίκτης στα ελληνοτουρκικά - Πώς βλέπει η Αθήνα τη νίκη Ερχιουρμάν

Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης

Αυτό ήταν το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Χακάν Φιντάν, στη σύντομη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, κλείνοντας κάθε πιθανό παράθυρο συμβιβασμού, όσον αφορά το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο ο Χακάν Φιντάν περιέγραψε στην τελευταία του συνέντευξη ως αντικείμενο «παζαριού», χρεώνοντας την ευθύνη του αδιεξόδου σε…πολιτικές σκοπιμότητες στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο υπουργοί συζήτησαν και τις εξελίξεις με το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, με την προθεσμία για συμμετοχή να λήγει στις 30 Νοεμβρίου και την Άγκυρα να εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένη από την Αθήνα η οποία προειδοποιεί με βέτο εάν η Τουρκία δεν άρει το casus belli εναντίον της. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε στον ομόλογό του τη στάση της Αθήνας για το θέμα αλλά και το πώς «βλέπει» το ευρύτερο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με το βέτο για το SAFE να παραμένει στο τραπέζι.

Πώς βλέπει η Αθήνα τη νίκη Ερχιουρμάν

Η συνάντηση των δύο υπουργών έγινε μία ημέρα μετά την ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν σε νικητή των παράνομων εκλογών στα Κατεχόμενα, με το Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει στον Τούρκο ομόλογό του ότι πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο προοπτικής και ελπίδας για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό στην κατεύθυνση της Διζωνικής και Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Είναι προφανές ότι για την Αθήνα, η νίκη Ερχιουρμάν είναι θετική, χωρίς, ωστόσο, να τρέφει αυταπάτες για την επόμενη μέρα, καθώς η εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Άγκυρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών ακόμη και στον πιο προωθημένο Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Ακιντζί, ο οποίος ήταν πιο κοντά στις θέσεις της διζωνικής δικοινοτικής Ομοσπονδίας, αλλά τον τελευταίο λόγο στις τότε συνομιλίες για το Κυπριακό, είχε η Τουρκία.

Άλλωστε, στις πρώτες του δηλώσεις ο Ερχιουρμάν έσπευσε να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στην Άγκυρα: «Η εξωτερική πολιτική στα Κατεχόμενα δε θα καθορίζεται ποτέ χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία».

Το αγκάθι για το 5Χ5

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τέλος, ενημέρωσε το Φιντάν για την πρωτοβουλία της Αθήνας να καλέσει μία πενταμερή Διάσκεψη των παράκτιων κρατών της Αναγτολικής Μεσογείου, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο σχήμα συνεργασίας «καθίσταται χρήσιμο λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως».

Χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αντίδραση Φιντάν σε αυτή την πρόταση, είναι βέβαιο ότι το πρώτο μεγάλο «αγκάθι» είναι η συμμετοχή της Κύπρου. Γιατί ενώ για την Αθήνα είναι δεδομένο ότι από μία τέτοια Διάσκεψη με τις θαλάσσιες ζώνες στο τραπέζι, δεν μπορεί να λείπει η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Τουρκία είναι ανέκαθεν όρος να καθίσουν στο τραπέζι και οι Τουρκοκύπριοι, κάτι που δε θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από την Αθήνα.

Ο παράγοντας Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα

Η κινητικότητα σε όλα τα πεδία είναι έντονη, με τη διαφορά ότι έχουμε μπει σε μία εποχή, όπου λόγω Τραμπ, ευνοούνται κάθε είδους διευθετήσεις και συνεννοήσεις.

Και με το αμερικανικό ενδιαφέρον να στρέφεται και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ενέργεια στο επίκεντρο, δε θα ήταν περίεργο εάν βλέπαμε μέσα στο επόμενο διάστημα να προχωρά μία πρωτοβουλία και με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ωστόσο, μία τέτοια προοπτική ενέχει πολλές παγίδες. Γιατί μπορεί οι καλές προθέσεις να είναι εκεί, αλλά δεν αρκούν. Η εποχή Τραμπ, είναι η εποχή του δόγματος «ειρήνη μέσω της ισχύος». Και σε πολλές περιπτώσεις, από την εκλογή του και μετά, έχουμε δει στην πράξη να υποχωρεί κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου μπροστά στο Δίκαιο της ισχύος.

Και χωρίς το μοναδικό πλαίσιο που αποδέχεται η χώρα μας, που είναι το Διεθνές Δίκαιο και η σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας, η οποία διαπραγμάτευση μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ναρκοπέδιο για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Πηγή: ethnos.gr