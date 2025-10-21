Ήρθαν οι «εξωγήινοι» στη Λεμεσό - Δείτε τις φωτογραφίες που έγιναν viral

Με ένα παράξενο φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναρτήσεις στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου», ένα σύννεφο, που «προσγειώθηκε» στον ουρανό της Κύπρου, έμοιαζε με… UFO, με πολλούς να λένε ότι ήρθαν οι εξωγήινοι στην Κύπρο.