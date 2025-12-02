Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΤο νέο παράδοξο της Κύπρου: Κλέβουν ακόμα και τις πόρτες από σκυβαλαποθήκες - Καταγγελίες πολιτών
ΠΑΡΑ-THEMA

Το νέο παράδοξο της Κύπρου: Κλέβουν ακόμα και τις πόρτες από σκυβαλαποθήκες - Καταγγελίες πολιτών

 02.12.2025 - 10:19
Το νέο παράδοξο της Κύπρου: Κλέβουν ακόμα και τις πόρτες από σκυβαλαποθήκες - Καταγγελίες πολιτών

Αίσθηση προκαλεί ανάρτηση σε δημοφιλή διαδικτυακή ομάδα “CY Police Checkpoints”, όπου πολίτης από τη Λεμεσό καταγγέλλει ότι κάποιος κλέβει… τις πόρτες από τις σκυβαλαποθήκες της γειτονιάς του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς ,όπως του είπαν ,συμβαίνει συχνά στην περιοχή.

Ο πολίτης αναφέρει πως οι κλοπές σημειώθηκαν δύο φορές μέσα σε έναν μήνα, με τις τελευταίες πόρτες να είναι μόλις πέντε ημερών:

«Μας έκλεψαν τις πόρτες 2 φορές μέσα σε ένα μήνα. Οι τελευταίες ήταν 5 ημερών ολοκαίνουργιες. Μήπως έτυχε σε άλλους συμπολίτες μας; Μήπως γνωρίζετε ποιος είναι ή έχετε κάποιο στοιχείο να μας βοηθήσετε;».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων από άλλους χρήστες, που υποστηρίζουν ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές, ακόμη και στη Λευκωσία.


Χαρακτηριστικά, ένα μέλος έγραψε:

«Το ίδιο Λευκωσία. Ο άντρας μου έφερε ανιχνευτή κίνησης και τον έβαλε. Μόλις κάποιος το ακουμπούσε έπαιζε συναγερμός. Δεν ξανά εμφανίστηκαν έχει 3 χρόνια».

Άλλο σχόλιο αναφέρει:
«Συχνό φαινόμενο και στην Λευκωσία. Έβαλα ξύλινες και ησύχασα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό έχει καταγγελθεί επίσημα στην Αστυνομία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό
Συγκινεί η Όλγα Ποταμίτου: «Σας αγαπώ… εσείς μου δίνατε ζωή» – Το μήνυμα καρδιάς μέσα από βίντεο του Κώστα Βήχα
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας
Ταξιδεύεις Ελλάδα; Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα – Γιατί τραβούν χειρόφρενο
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα - Πόσες από αυτές έχεις δει; - Βίντεο

 02.12.2025 - 10:08
Επόμενο άρθρο

Πλημμύρες στην Ινδονησία: 631 νεκροί, 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι

 02.12.2025 - 10:24
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Μέτσολα σε Αννίτα - «Κατά κάποιο τρόπο η Κύπρος είναι το δεύτερο σπίτι μου»

Μέτσολα σε Αννίτα - «Κατά κάποιο τρόπο η Κύπρος είναι το δεύτερο σπίτι μου»

  •  02.12.2025 - 10:34
«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

«Έσβησε» ο 70χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Στη δημοσίοτητα τα στοιχεία του

  •  02.12.2025 - 06:23
Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα

Φωτιά σε αίθουσα γυμνασίου: Έριξαν μολότοφ, δεν πέτυχε, και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα

  •  02.12.2025 - 09:50
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη

  •  02.12.2025 - 09:22
Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

Επτά χρόνια χωρίς προστασία από drones – Καταπέλτης η Ελεγκτική Υπηρεσία για δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς της Αστυνομίας

  •  02.12.2025 - 09:07
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

  •  02.12.2025 - 09:19
Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας

Νεκροτομή 76χρονου στην Κύπρο - Πού βρίσκεται τελικά η καρδιά που «εξαφανίστηκε» - Η τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  02.12.2025 - 08:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα