Το νέο παράδοξο της Κύπρου: Κλέβουν ακόμα και τις πόρτες από σκυβαλαποθήκες - Καταγγελίες πολιτών

Ο πολίτης αναφέρει πως οι κλοπές σημειώθηκαν δύο φορές μέσα σε έναν μήνα, με τις τελευταίες πόρτες να είναι μόλις πέντε ημερών:

«Μας έκλεψαν τις πόρτες 2 φορές μέσα σε ένα μήνα. Οι τελευταίες ήταν 5 ημερών ολοκαίνουργιες. Μήπως έτυχε σε άλλους συμπολίτες μας; Μήπως γνωρίζετε ποιος είναι ή έχετε κάποιο στοιχείο να μας βοηθήσετε;».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων από άλλους χρήστες, που υποστηρίζουν ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές, ακόμη και στη Λευκωσία.



Χαρακτηριστικά, ένα μέλος έγραψε:

«Το ίδιο Λευκωσία. Ο άντρας μου έφερε ανιχνευτή κίνησης και τον έβαλε. Μόλις κάποιος το ακουμπούσε έπαιζε συναγερμός. Δεν ξανά εμφανίστηκαν έχει 3 χρόνια».

Άλλο σχόλιο αναφέρει:

«Συχνό φαινόμενο και στην Λευκωσία. Έβαλα ξύλινες και ησύχασα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό έχει καταγγελθεί επίσημα στην Αστυνομία.