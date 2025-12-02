Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα - Πόσες από αυτές έχεις δει; - Βίντεο

Μετά την «εκρηκτική» επιτυχία της 5ης σεζόν του Stranger Things, όπου κατάφερε να «κρασάρει» το Netflix, σας παρουσιάζουμε τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών, μετρώντας με τα συνολικά views που συγκεντρώνει κάθε σειρά μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την ημέρα κυκλοφορίας της.

Stranger Things: «Έριξε» το Netflix η πρεμιέρα της 5ης σεζόν (vid)

Για τις σειρές που έχουν πολλές σεζόν, μετρώνται οι συγκεκριμένοι κύκλοι που έσπασαν το ρεκόρ. Οι one-season σειρές, όπως καταλαβαίνετε, παρουσιάζονται ως ενιαίο κομμάτι.

Αυτές είναι οι 10 σειρές που «έριξαν» το Νetflix

Η Wednesday σαρώνει στην κορυφή

Στην πρώτη θέση ξεχωρίζει η Season 1 της Wednesday, με τον ακραίο αριθμό των 252,1 εκατ. views και συνολικά 1,7 δισ. ώρες θέασης, επιβεβαιώνοντας πως η σειρά-φαινόμενο του Tim Burton παραμένει ασταμάτητη. Η Season 2 της Wednesday βρίσκεται επίσης στην τέταρτη θέση, αποδεικνύοντας πως το franchise έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix.

«Adolescence»: Η έκπληξη της λίστας

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η one-season σειρά Adolescence, με 142,6 εκατ. views και 546,5 εκατ. ώρες θέασης, ένα αποτέλεσμα που θεωρείται-έκπληξη, καθώς ξεπέρασε ακόμη και τα μεγαθήρια της πλατφόρμας.

«Stranger Things 4»: Το απόλυτο blockbuster

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η 4η σεζόν του Stranger Things, με 140,7 εκατ. views και 1,8 δισ. ώρες θέασης, παραμένοντας μία από τις κορυφαίες σειρές του Netflix και χωρίς αμφιβολία από τις πιο επιδραστικές της streaming εποχής. Αναμένουμε να δούμε τι νούμερα θα καταγράψει και η 5η σεζόν...

DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story: Το true-crime που σόκαρε τον κόσμο

Στην πέμπτη θέση βλέπουμε το DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story, με 115,6 εκατ. views και 1,03 δισ. ώρες θέασης, δείχνοντας πως το true-crime συνεχίζει να έχει τεράστιο κοινό. Ακατάλληλη για καρδιακούς αυτή η σειρά...

«Bridgerton» Season 1&3: Η ρομαντική επιτυχία που δεν λέει να πέσει

Στην έκτη θέση συναντάμε την πρώτη σεζόν του Bridgerton, με 113,3 εκατ. views και 929,3 εκατ. ώρες θέασης. Η σειρά έχει επίσης και στην όγδοη θέση εκπροσώπηση με την τρίτη της σεζόν, η οποία συγκέντρωσε 106 εκατ. views και 846,5 εκατ. ώρες θέασης. Η σειρά συνεχίζει να γοητεύει το κοινό παγκοσμίως με τον ρομαντισμό, την αισθητική και τις έντονες ίντριγκες της υψηλής κοινωνίας.

«The Queen's Gambit»: Η αγάπη για το σκάκι που κανείς δεν ήξερε ότι έχει

Στην έβδομη θέση βρίσκεται το The Queen's Gambit, με 112,8 εκατ. views και 746,4 εκατ. ώρες θέασης. Η σειρά που αναβίωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το σκάκι παραμένει μία από τις πιο καλογυρισμένες και αγαπημένες παραγωγές του Netflix.

«The Night Agent»: Το πολιτικό θρίλερ που έγινε τεράστιο hit

Στην ένατη θέση συναντάμε το The Night Agent: Season 1, με 98,2 εκατ. views και 803,2 εκατ. ώρες θέασης. Η σειρά κέρδισε το κοινό με τον ρυθμό, την ένταση και την καλογραμμένη συνωμοσία της.

«Fool Me Once»: Το μυστήριο που τράβηξε εκατομμύρια θεατές

Τη δεκάδα ολοκληρώνει το Fool Me Once: Limited Series, με 98,2 εκατ. views και 629,8 εκατ. ώρες θέασης. Η σειρά βασισμένη στο βιβλίο του Harlan Coben απέδειξε για ακόμη μία φορά πως τα καλογυρισμένα μυστήρια παραμένουν σταθερά από τα αγαπημένα του κοινού.