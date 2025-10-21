Η TOYOTA GAZOO Racing πανηγυρίζει πέμπτο συνεχόμενο τίτλο στο WRC

Με τη νίκη του Rovanperä και του συνοδηγού του Jonne Halttunen ήταν η ενδέκατη για την ομάδα σε 12 αγώνες μέσα στη σεζόν. Κάτι που που καταδεικνύει την υπεροχή του GR Yaris Rally1 απέναντι στους αντιπάλους του. Ο Φινλανδός οδηγός βρέθηκε να διεκδικεί τη νίκή με τον Sébastien Ogier στο πρώτο μισό του αγώνα στις απαιτητικές ασφάλτινες διαδρομές σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία. Η μάχη κρίθηκε το Σάββατο, όταν ο Ogier είχε έξοδο και από εκείνη τη στιγμή ο Rovanperä έλεγχε το αγώνα για να φτάσει στη νίκη με μια διαφορά.

Δεύτεροι οι Elfyn Evans και Scott Martin, που γιόρτασε τον 200ό αγώνα της καριέρας του αφού έδωσε τη δική τους μάχη με τον Ott Tänak της Hyundai. Ξεκίνησε την τελευταία ημέρα του αγώνα 8,4 δευτερόλεπτα πίσω, αλλά με εντυπωσιακή αντεπίθεση μείωσε τη διαφορά σε μόλις 1,1 δευτερόλεπτο πριν από την τελευταία ειδική. Εκεί, ήταν 6,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση και την προβάδισή του στη βαθμολογία των οδηγών. Ο Evans ήταν επίσης δεύτερος στην Power Stage και στη Super Sunday, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς που του χάρισαν προβάδισμα 13 βαθμών από τους ομόσταβλούς του Rovanperä και Ogier, και 50 βαθμών από τον Tänak.

Ο Takamoto Katsuta κατέκτησε την τέταρτη θέση με δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές, δείχνοντας ότι είναι έτοιμος για το Ράλι της πατρίδας του στην Ιαπωνία που θα είναι ο επόμενος και προτελευταίος γύρος της σεζόν.

Ο νεαρός Sami Pajari σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις και τερμάτισε έκτος, ενώ οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson, ήδη πρωταθλητές στην κατηγορία WRC2, κατέκτησαν την όγδοη θέση και την πρώτη στην κατηγορία τους.

Ο Akio Toyoda, πρόεδρος της TOYOTA GAZOO Racing, ευχαρίστησε όλη την ομάδα για την πενταετή κυριαρχία της στο WRC: «Σε όλους τους ανθρώπους της TGR-WRT, σας ευχαριστώ που πετύχατε πέντε συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών! Εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στους οδηγούς, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς, τα μέλη της ομάδας και, φυσικά, στους φιλάθλους.

Ακολουθεί το Ράλι Ιαπωνίας, ένας αγώνας με ξεχωριστή σημασία για εμάς. Ελπίζω οι οδηγοί μας, ο Elfyn που διεκδικεί το πρώτο του πρωτάθλημα, ο Seb και ο Kalle που θέλει να κλείσει την παρουσία του με τίτλο, να απολαύσουν την οδήγηση στο έπακρο. Εμπιστεύομαι την ομάδα να τους δώσει το ιδανικό περιβάλλον για να οδηγήσουν με χαρά και αυτοπεποίθηση»

Τελική κατάταξη:

1 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) 2h36m20.1s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +43.7s

3 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +49.3s

4 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1m06.8s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +2m04.6s

6 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +2m13.9s

7 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +5m48.8s

8 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +8m56.2s

9 Jan Černý/Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +10m51.1s

10 Filip Mareš/Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +11m21.2s

Βαθμολογία οδηγών:

1 Elfyn Evans 247

2 Sébastien Ogier 234

3 Kalle Rovanperä 234

4 Ott Tänak 197

5 Thierry Neuville 166

6 Takamoto Katsuta 110

7 Adrien Fourmaux 96

8 Sami Pajari 79

9 Oliver Solberg 64

10 Grégoire Munster 26

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing 632

2 Hyundai Shell Mobis 464

3 M-Sport Ford 176

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 127