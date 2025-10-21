Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσαν τσιμεντένιοι κύλινδροι από φορτηγό - Διακόπηκε η κυκλοφορία

 21.10.2025 - 09:21
Αναστάτωση στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσαν τσιμεντένιοι κύλινδροι από φορτηγό - Διακόπηκε η κυκλοφορία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης λίγο πριν τις 9 στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την έξοδο του γηπέδου στο Κολόσσι, όταν τσιμεντένιοι κύλινδροι αποκόπηκαν από φορτηγό που τους μετέφερε.

Μέρος του φορτίου κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, ενώ συνεργεία και μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για καθαρισμό και απομάκρυνση των αντικειμένων.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα αφού διασφαλίστηκε η ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των υλικών μεταφοράς.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

 

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.

