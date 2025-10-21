Αναστάτωση στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσαν τσιμεντένιοι κύλινδροι από φορτηγό - Διακόπηκε η κυκλοφορία

Μέρος του φορτίου κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, ενώ συνεργεία και μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για καθαρισμό και απομάκρυνση των αντικειμένων.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα αφού διασφαλίστηκε η ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των υλικών μεταφοράς.