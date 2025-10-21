Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατεία σε γραφικό χωριό βάζει τα γιορτινά της για δύο μέρες – Άγιος Βασίλης έρχεται με μουσική και πολλά παιχνίδια

 21.10.2025 - 09:19
Πλατεία σε γραφικό χωριό βάζει τα γιορτινά της για δύο μέρες – Άγιος Βασίλης έρχεται με μουσική και πολλά παιχνίδια

Το πιο μαγικό διήμερο του χρόνου θα στηθεί στο χωριό Mονάγρι.

Για πρώτη φορά… Η CTM events ON FIRE μεταμορφώνει την Πλατεία στο χωριό Μονάγρι σε έναν μαγικό χριστουγεννιάτικο κόσμο!

Πιο συγκεκριμένα στις 27 και 28 Δεκεμβρίου στο χωριό θα στηθεί ένα διήμερο γεμάτο μαγεία, διασκέδαση και λάμψη!

Σας περιμένουμε όλους για να ζήσουμε μαζί δύο μέρες γεμάτες φως, μουσική, χαμόγελα, μαγεία, πολλά παιγνίδια για μικρούς και μεγάλους.

- Ο Άγιος Βασίλης θα είναι εκεί με το πιο μεγάλο του χαμόγελο!

- Γλυκά, φαγητά, ποτά, καφέ, μουσική και αλλά μικρά γιορτινά περιπτεράκια.

- Η Οικογένεια Λιοτατή θα μας ταξιδέψει παρέα με μασκότες, ξυλοπόδαρους και το μοναδικό τους magic show.

Μαζί τους και ο θρυλικός Bumblebee.

- θέατρο σκιών

- Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις από σχολές χορού

- LIVE LINK (Ρίκκος Ιωάννου-Αλεξία Αναστασίου)

 Ξεχωριστές εμπειρίες που σας περιμένουν:

Λούνα παρκ και φουσκωτά

Το Σπίτι του Άη Βασίλη, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να ζήσουν τη μαγεία από κοντά και να φωτογραφηθούν

- Ζεστό κρασί, παραδοσιακές λιχουδιές και χειμωνιάτικες γεύσεις .

- Ζεστή σοκολάτα

- face painting

- μουσική από τον γνωστό Dj Kon Cept

- Χριστουγεννιάτικη αγορά με τοπικά προϊόντα

Ελάτε με την οικογένεια, τους φίλους ή απλώς με την παιδική σας διάθεση… για να ζήσετε τη ζεστασιά των γιορτών.

Ένα διήμερο χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ που θα μείνει σε όλους… ΑΞΕΧΑΣΤΟ!

Είσοδος ελεύθερη Η μαγεία των Χριστουγέννων είναι για όλους!

Εντός ημερών θα αναρτηθεί ανακοίνωση για συμμετοχές στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

