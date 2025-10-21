Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σάββα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Σάββα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 21.10.2025 - 09:11
Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε ο θάνατος της 67χρονης Ελένης Σάββα.

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμεια, στη Λευκωσία, στις 21/10/2025, η ώρα 14:00. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν. 

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και για τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.

