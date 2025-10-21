Δεκαετία ασυδοσίας: «Μαύρα τσαντάκια», χαλαροί έλεγχοι και συναυλίες χωρίς φόρους στο Μακένζυ – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Η έρευνα, που επικεντρώνεται στον χειρισμό του Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με έντεκα επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, σκιαγραφεί ένα σκηνικό πολυετών καθυστερήσεων, ανεπαρκών ελέγχων και ενδεχόμενης απώλειας σημαντικών φορολογικών εσόδων για το κράτος.

Καθυστέρηση στην εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, το Τμήμα Φορολογίας χρειάστηκε πάνω από τρία χρόνια για να προσαρμοστεί στη νέα ερμηνεία του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες εστίασης, παρά απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου το 2019 και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας το 2020. Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2022, αφήνοντας για χρόνια τις επιχειρήσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας και το κράτος εκτεθειμένο σε πιθανές απώλειες εσόδων.

Ανομοιομορφία και άνισος ανταγωνισμός

Παράλληλα, για μια ολόκληρη δεκαετία (2021 – 2022), το Τμήμα φέρεται να εφάρμοζε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ σε ομοειδείς επιχειρήσεις, δημιουργώντας, όπως σημειώνεται, «συνθήκες άνισου ανταγωνισμού». Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση, επιβλήθηκε σε εταιρεία επιπλέον ΦΠΑ ύψους 188 χιλιάδων ευρώ, ποσό που αργότερα ακυρώθηκε μετά από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας λόγω λανθασμένης ερμηνείας του νόμου.

Ανεπαρκείς και μη στοχευμένοι έλεγχοι

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για ανεπαρκείς και μη στοχευμένους ελέγχους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν «με βάση τη δήλωσή τους», χωρίς ουσιαστική επιτόπια διερεύνηση, ακόμη και όταν είχαν βεβαρυμένο φορολογικό ιστορικό. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής που έμειναν αναξιοποίητες: καταγγελίες για μη έκδοση αποδείξεων, ύπαρξη «μαύρου τσαντακιού» με μετρητά δίπλα στο ταμείο και διακοπή ρεύματος στις 4:45 τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου – περιστατικά που ουδέποτε οδήγησαν σε ενεργοποίηση της Μονάδας Διερευνήσεων Φορολογικής Απάτης.

Συναυλίες χωρίς αποδόσεις φόρων

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο θολή όταν μπαίνουν στο κάδρο οι πολυδιαφημισμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στα παραλιακά μαγαζιά του Μακένζυ. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, κατά τα έτη 2022 και 2023 διοργανώθηκαν δεκάδες συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών του εξωτερικού, χωρίς να εντοπιστούν οι αντίστοιχες αποδόσεις φόρου καλλιτεχνών ή ΦΠΑ. Μόνο σε ένα υποστατικό εντοπίστηκαν τουλάχιστον οκτώ εκδηλώσεις χωρίς τα ανάλογα φορολογικά έσοδα.

Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα εταιρείας, όπου για 30 καλλιτεχνικές, δεν υπήρξε η απόδοση των ανάλογων φορολογιών. Ο αρμόδιος Λειτουργός προέβη σε κατ’ εκτίμηση υπολογισμό με συντηρητικές παραδοχές (χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου όπου υπήρχαν δύο τιμές, μέσος όρος 572 εισιτηρίων από τρεις εκδηλώσεις χαμηλής προσέλευσης, αγνοώντας επιβεβαιωμένη εκδήλωση 3.000 ατόμων), γεγονός που πιθανώς υποτίμησε τον οφειλόμενο φόρο ΦΠΑ.

Κενά στη συνεργασία και στην πληροφόρηση

Η Υπηρεσία επισημαίνει επίσης χάος στα μητρώα εκδηλώσεων και ελλιπή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ροή πληροφόρησης από τους διοργανωτές προς το Τμήμα Φορολογίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Από τη θεωρία στην πράξη

Ο Γενικός Ελεγκτής καλεί το Τμήμα Φορολογίας να περάσει από τη θεωρία στην πράξη: να ενισχύσει τους στοχευμένους ελέγχους, να ενεργοποιεί τη Μονάδα Διερευνήσεων Φορολογικής Απάτης όπου υπάρχουν ενδείξεις παρανομιών και να διασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η επερχόμενη φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να δώσει στο Τμήμα τα κατάλληλα εργαλεία για να πατάξει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή.

Χωρίς άδεια λειτουργίας τα υποστατικά

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η έκθεση καταλήγει με μια αποκάλυψη-σοκ: κανένα από τα υπό εξέταση κέντρα αναψυχής της περιοχής Μακένζυ δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού – ένα ζήτημα που, αν και δεν αποτέλεσε αντικείμενο του ελέγχου, φωτίζει ακόμη περισσότερο τις «γκρίζες ζώνες» στη λειτουργία του πιο πολυσύχναστου παραλιακού προορισμού της Λάρνακας.