ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Οκτωβρίου 2025 μέσω της σελίδας μας ToThemaOnline.com και συμμετείχαν 4,136 χρήστες.

Οι αναγνώστες μας καλέστηκαν να απαντήσουν σε τρεις βασικές ερωτήσεις:

1. «Θα ψηφίσετε τον Φειδία Παναγιώτου στις Βουλευτικές εκλογές;»

2. «Πώς αξιολογείτε το έργο του Φειδία Παναγιώτου ως ευρωβουλευτή;»

3. «Πώς σχολιάζετε την επιλογή του Φειδία Παναγιώτου να φορέσει μύτη κλόουν στο βίντεο της ανακοίνωσης υποψηφιότητας;».

Ψήφος εμπιστοσύνης στον Κύπριο ευρωβουλευτή

Ένα σημαντικό ποσοστό ύψους 35,87% δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσει τον Φειδία Παναγιώτου στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026. Επιπρόσθετα, ποσοστό 9,26% δηλώνει ότι σκέφτεται να τον ψηφίσει, ανάλογα και με τις θέσεις που καταθέσει.

Υπενθυμίζεται πως κατά την προηγούμενη αναμέτρηση το 2021, πρώτο κόμμα είχε αναδειχθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27.77% και δεύτερο το ΑΚΕΛ με 22.34%. Με βάση αυτά τα ποσοστά, ενδέχεται η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου να βγει πρώτο κόμμα στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές.

Διχασμένη η κοινωνία

Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει η άποψη του κόσμου όσον αφορά το έργο του Φειδία Παναγιώτου ως ευρωβουλευτής.

Συγκεκριμένα, το 41,17% κρίνει το έργο του ως πολύ θετικό σχολιάζοντας πως δίνει νέα πνοή στην πολιτική. Την ίδια ώρα όμως, το 47,47% βλέπει με αρνητικό μάτι το έργο του, σημειώνοντας ότι δεν έχει προσφέρει κάτι σημαντικό.

Πάντως, το γεγονός ότι μόνο το 11.34% δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί το έργο του, δείχνει ότι η έντονη παρουσία του Φειδία Παναγιώτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πιάσει τόπο με την πλειοψηφία να γνωρίζει το τι κάνει στο ευρωκοινοβούλιο.





Έξυπνος ή… προσβλητικός;

Έντονα σχολιάστηκε η απόφαση του Φειδία Παναγιώτου να φορέσει κόκκινη μύτη παλιάτσου στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια, ήθελε να περάσει το μήνυμά του με έναν διαφορετικό, πιο ανάλαφρο τρόπο. Παρόλα αυτά οι αντιδράσεις παραμένουν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι απόψεις και πάλι διίστανται. Το μεν 39,37% θεωρεί την κίνηση έξυπνη και συμβολική ενώ το 19,81% το χαρακτηρίζει ως ατυχής ενέργεια σημειώνοντας ότι δεν ταιριάζει σε ευρωβουλευτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό ύψους 40,82% θεωρεί την κίνηση αυτή προσβλητική και ότι γελοιοποιεί τον θεσμό των κομμάτων.



