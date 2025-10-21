Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

THEMAONLINE NEWSROOM  21.10.2025 - 06:30
ThemaPoll: Πώς βλέπουν οι πολίτες την «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου – Πρέπει να «τρέμουν» τα μεγάλα κόμματα;

Σημαντική ανταπόκριση ανάμεσα στους πολίτες βρίσκει το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φειδίας Παναγιώτου: Επίσημη πρεμιέρα με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» – Δείτε όλα όσα έγιναν

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Οκτωβρίου 2025 μέσω της σελίδας μας ToThemaOnline.com και συμμετείχαν 4,136 χρήστες.

Οι αναγνώστες μας καλέστηκαν να απαντήσουν σε τρεις βασικές ερωτήσεις:

1. «Θα ψηφίσετε τον Φειδία Παναγιώτου στις Βουλευτικές εκλογές;»

2. «Πώς αξιολογείτε το έργο του Φειδία Παναγιώτου ως ευρωβουλευτή;»

3. «Πώς σχολιάζετε την επιλογή του Φειδία Παναγιώτου να φορέσει μύτη κλόουν στο βίντεο της ανακοίνωσης υποψηφιότητας;».

Ψήφος εμπιστοσύνης στον Κύπριο ευρωβουλευτή

Ένα σημαντικό ποσοστό ύψους 35,87% δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσει τον Φειδία Παναγιώτου στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026. Επιπρόσθετα, ποσοστό 9,26% δηλώνει ότι σκέφτεται να τον ψηφίσει, ανάλογα και με τις θέσεις που καταθέσει.

Υπενθυμίζεται πως κατά την προηγούμενη αναμέτρηση το 2021, πρώτο κόμμα είχε αναδειχθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27.77% και δεύτερο το ΑΚΕΛ με 22.34%. Με βάση αυτά τα ποσοστά, ενδέχεται η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου να βγει πρώτο κόμμα στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές.

Διχασμένη η κοινωνία

Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει η άποψη του κόσμου όσον αφορά το έργο του Φειδία Παναγιώτου ως ευρωβουλευτής.

Συγκεκριμένα, το 41,17% κρίνει το έργο του ως πολύ θετικό σχολιάζοντας πως δίνει νέα πνοή στην πολιτική. Την ίδια ώρα όμως, το 47,47% βλέπει με αρνητικό μάτι το έργο του, σημειώνοντας ότι δεν έχει προσφέρει κάτι σημαντικό.

Πάντως, το γεγονός ότι μόνο το 11.34% δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί το έργο του, δείχνει ότι η έντονη παρουσία του Φειδία Παναγιώτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πιάσει τόπο με την πλειοψηφία να γνωρίζει το τι κάνει στο ευρωκοινοβούλιο.

Έξυπνος ή… προσβλητικός;

Έντονα σχολιάστηκε η απόφαση του Φειδία Παναγιώτου να φορέσει κόκκινη μύτη παλιάτσου στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια, ήθελε να περάσει το μήνυμά του με έναν διαφορετικό, πιο ανάλαφρο τρόπο. Παρόλα αυτά οι αντιδράσεις παραμένουν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Απάντα ο Φειδίας - Γιατί ανακοίνωσε το κόμμα του φορώντας μύτη κλόουν

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι απόψεις και πάλι διίστανται. Το μεν 39,37% θεωρεί την κίνηση έξυπνη και συμβολική ενώ το 19,81% το χαρακτηρίζει ως ατυχής ενέργεια σημειώνοντας ότι δεν ταιριάζει σε ευρωβουλευτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό ύψους 40,82% θεωρεί την κίνηση αυτή προσβλητική και ότι γελοιοποιεί τον θεσμό των κομμάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

