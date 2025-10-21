Καιρός: Καλημέρα με νεφώσεις και μετά… καταιγίδα – Ποιες περιοχές αναμένεται να «χτυπήσει» – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι

Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχή του εσωτερικού.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχή του εσωτερικού. Την Παρασκευή, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.