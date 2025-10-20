Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο

Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχει ανησυχίες για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως για τα παλαιότερα επικριτικά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, σε βάρος του ίδιου.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς ίσως να καταλάβει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Συνέχισε ο Τραμπ ρωτώντας αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση.





Ο πρεσβευτής απάντησε ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». (Διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023).

Τότε ο Τραμπ απάντησε ότι «ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».



Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ είχαν γίνει το 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χαρακτήριζε τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε.



Η διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια.

Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο». Είχε σχολιάσει μάλιστα ότι ο Ραντ «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».

