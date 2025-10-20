Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο

 20.10.2025 - 23:57
Δεν σε συμπαθώ και ούτε πρόκειται: Επίθεση Τραμπ στον πρεσβευτή της Αυστραλίας, δείτε βίντεο

Με τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στις ΗΠΑ τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε στην Ουάσινγκτον.

Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχει ανησυχίες για την κυβέρνηση Αλμπανέζε, όπως για τα παλαιότερα επικριτικά σχόλια του Ραντ, που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, σε βάρος του ίδιου.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν», χωρίς ίσως να καταλάβει πως ο Ραντ βρισκόταν στην αίθουσα. Συνέχισε ο Τραμπ ρωτώντας αν ο Ραντ εξακολουθεί να εργάζεται για την αυστραλιανή κυβέρνηση. 

Ο πρεσβευτής απάντησε ότι «τα σχόλια έγιναν πριν αναλάβω τη θέση μου». (Διορίστηκε ως πρεσβευτής τον Μάρτιο του 2023).

Τότε ο Τραμπ απάντησε ότι «ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις».

Τα επίμαχα σχόλια του Ραντ είχαν γίνει το 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χαρακτήριζε τον Τραμπ «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην Ιστορία». Αργότερα τα διέγραψε.

Η διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Ραντ είχε και άλλα επεισόδια.

Πέρυσι ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε αποκαλέσει «κακότροπο» και «όχι και το πιο φωτεινό μυαλό στο δωμάτιο». Είχε σχολιάσει μάλιστα ότι ο Ραντ «δεν θα μείνει για πολύ στη θέση αυτή, αν ισχύουν όλα αυτά».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού: Γκρέμισε γερανούς, «σήκωσε» στέγες, δείτε βίντεο

 20.10.2025 - 23:27
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει με πολλούς τρόπους για την ειρήνη στη Γάζα»

  •  20.10.2025 - 18:50
Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

Video: Πώς συνδέονται οι τρεις με τη δολοφονία του Δημοσθένους - Πρόσωπο «κλειδί» ο 39χρονος

  •  20.10.2025 - 21:03
Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

Λ. Φουρλάς για τη νίκη Έρχιουρμαν - «Είναι μια επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»

  •  20.10.2025 - 19:02
Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

Γ. Γεωργίου: Το φαινόμενο Φειδίας και η έντονη ανησυχία για να μην γίνουμε «πολιτικό τσίρκο»

  •  20.10.2025 - 19:57
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Παραμένει κλειστό Τμήμα της Λεωφόρου Στροβόλου

  •  20.10.2025 - 21:24
Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

Ήπιε καυστικό υγρό αντί νερό - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο

  •  20.10.2025 - 20:28
Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» - Παραγωγή αερίου το 2027

  •  20.10.2025 - 17:37
Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

Τουφάν Ερχιουρμάν, καλώς ήρθες στον εφιάλτη σου

  •  20.10.2025 - 19:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα