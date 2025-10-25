ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

Σε χαιρετισμό στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυτικού Τουρισμού –bInternational Sea Tourism Festival (ISTF) στην Μαρίνα Αγίας Νάπας το Σάββατο, ο ΠτΔ σημείωσε ότι παρά τις γεωπολιτικές περιφερειακές προκλήσεις, η σημασία του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού για τη χώρα μας είναι, ήδη, ορατή και συγκεκριμένα, εντός του 2025 το λιμάνι Λεμεσού αναμένεται ότι θα υποδεχθεί 140 κρουαζιερόπλοια και 160.000 επιβάτες, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2024.

Η θετική αυτή πορεία, πρόσθεσε, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026 με άνοδο που υπολογίζεται να ανέλθει στο 25%.

Πρόσθεσε ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναμφίβολα στηρίζει τις τοπικές οικονομίες, διαβεβαιώνοντας ότι μέσα από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης Τουρισμού Κρουαζιέρας η Κυβέρνηση επιδιώκει στρατηγικές συνεργασίες και εργάζεται μεθοδικά για να καταστεί η Κύπρος ανταγωνιστικός, βιώσιμος, ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός και έδρα για κολοσσούς του τουρισμού κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και ο καταδυτικός τουρισμός και ανακοίνωσε ότι σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής.

Εντός Νοεμβρίου, είπε, αναμένεται να παρουσιαστεί η διεξοδική μελέτη του Υφυπουργείου Τουρισμού για την οργάνωση, την ανάπτυξη και την προώθηση του τομέα του καταδυτικού τουρισμού και μέσω Σχεδίου Επιχορήγησης στηρίζονται διεθνείς εκδηλώσεις θαλάσσιων αθλημάτων.

Αναφορά έκανε ο Πρόεδρος και στις ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε έσοδα και αφίξεις τουριστών το 2024 λέγοντας ότι τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι και το 2025 θα είναι μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό.

Ο ΠτΔ σημείωσε ότι το όραμα είναι η Κύπρος να καταστεί ελκυστικός και ανταγωνιστικός προορισμός και ένας από τους κορυφαίους κόμβους θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος σημείωσε παράλληλα ότι η Κύπρος με σταθερά βήματα και συγκεκριμένο πλαίσιο και σχεδιασμό, εδραιώνεται σταδιακά ως ένας δυναμικός και αναπτυσσόμενος κόμβος Γαλάζιας Ανάπτυξης και καταλαμβάνει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναφέρθηκε σε άρτιες τουριστικές και άλλες υποδομές, όπως η Μαρίνα Αγίας Νάπας, αξιόπιστες υπηρεσίες, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη και τους λαούς της περιοχής και ασφάλεια κάτι που αναδεικνύονται ως συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας, που τα αξιοποιούμε και τα προβάλλουμε.