Πέντε καταστροφικά λάθη που κάνουν οι άνδρες κατά τη διάρκεια του σεξ

#1 Ερμηνεύουν τη χαμηλή λίμπιντο της γυναίκας ως σημάδι ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκετά ελκυστικοί

Όταν ένας άνδρας βλέπει μία όμορφη γυναίκα ελκύεται από αυτή και η έλξη επηρεάζει τις αισθήσεις του. Η οπτική και μόνο επαφή με τον σύντροφό του θα μπορούσε να του προκαλέσει ακόμα και στύση. Από την άλλη όμως, όταν μία γυναίκα βλέπει έναν ελκυστικό άνδρα, ανεξάρτητα αν είναι ο σύντροφός της ή κάποιος ξένος, είναι πολύ σπάνιο για αυτή να αισθανθεί ερωτική διέγερση ακόμα κι αν τον θεωρεί αρκετά όμορφο καθώς δεν της δημιουργείται επιθυμία για ερωτική επαφή. Η επιθυμία των ανδρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σώμα τους, από την άλλη η γυναικεία ερωτική επιθυμία είναι συνδεδεμένη με τη μνήμη και τις φαντασιώσεις. Ένας ωραίος τρόπος προσέγγισής τους, λοιπόν, τις βοηθά περισσότερο να διαμορφώσουν τις δικές τους σεξουαλικές φαντασιώσεις.

#2 Απογοητεύονται επειδή καθυστερεί η διέγερση της συντρόφου τους

Η διαφορά των μονοπατιών διέγερσης μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χαώδης. Οι γυναίκες θα ήθελαν πάρα πολύ να διεγείρονται άμεσα, αλλά στις πλείστες περιπτώσεις η φυσιολογία τους δεν τους το επιτρέπει. Η λύση; Πάρτε το χρόνο σας, απολαύστε ακόμα και αυτή την αργή διαδικασία διέγερσης και μην το βλέπετε ως βάσανο αλλά ως μια ενδιαφέρουσα διαδικασία.

#3 Πιστεύουν πως το καλό σεξ εξαρτάται από τις επιδόσεις τους

Οι άνδρες μπορούν να καταστρέψουν την οικειότητα με τη σύντροφό τους ανησυχώντας για τη στυτική τους ικανότητα και πόσο αυτή θα κρατήσει. Αν ένας άνδρας αντιμετωπίζει κάποιου είδους δυσλειτουργία χρειάζεται να συγκεντρωθεί για να επέλθει η διέγερση και η κορύφωση. Αυτή η πνευματική συγκέντρωση ενδέχεται να τον κάνει να μοιάζει απόμακρος και απομονωμένος. Για να καθησυχάσει τη σύντροφό του καλό θα είναι να της ψιθυρίζει το πόσο ποθητή είναι για αυτόν. Αν η στύση μειώνεται ή αργεί καλό θα ήταν να αξιοποιηθεί ως ένα μεσοδιάστημα για τη δική της διέγερση. Από την άλλη, αν το πρόβλημα οφείλεται σε πρόωρη εκσπερμάτιση τότε ο άνδρας θα μπορούσε να το αιτιολογήσει τονίζοντας πόσο ελκυστική είναι η σύντροφός του. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως o στοματικός έρωτας θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο της συνουσίας.

#4 Βιάζονται να φτάσουν στον… στόχο

Στους περισσότερους άνδρες αρέσει η άμεση διέγερση των γεννητικών τους οργάνων και υποθέτουν ότι το ίδιο ισχύει και για τη σύντροφό τους. Αλλά χωρίς η γυναίκα να έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά, μία τέτοια απότομη και πρόωρη κίνηση τις κάνει να αισθάνονται άβολα και αυτή η προσπάθεια διέγερσης δεν τις ενθουσιάζει. Αντί για αυτό οι άνδρες θα καλό θα ήταν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε φιλιά και μαλάξεις σε όλο της το σώμα.

#5 Συχνά χάνουν τον στόχο!

Για τις γυναίκες, η διέγερση της κλειτορίδας συνήθως είναι αυτή που χαρίζει μεγαλύτερη ικανοποίηση συγκριτικά με την κολπική διέγερση. Η κλειτορίδα και όχι ο κόλπος αποτελεί το κέντρο του γυναικείου σεξουαλικού της σύμπαντος, με τους άνδρες να μην το αντιλαμβάνονται όσο θα έπρεπε και να το παραγνωρίζουν.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr