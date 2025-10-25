Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΟι μπανάνες χαλάνε γρήγορα και σου... ανεβαίνει η πίεση από τα νεύρα; Με αυτό το κόλπο θα μείνουν φρέσκιες έως και 15 μέρες
ΥΓΕΙΑ

Οι μπανάνες χαλάνε γρήγορα και σου... ανεβαίνει η πίεση από τα νεύρα; Με αυτό το κόλπο θα μείνουν φρέσκιες έως και 15 μέρες

 25.10.2025 - 17:56
Οι μπανάνες χαλάνε γρήγορα και σου... ανεβαίνει η πίεση από τα νεύρα; Με αυτό το κόλπο θα μείνουν φρέσκιες έως και 15 μέρες

Ένας ειδικός αποκαλύπτει τα πιο απλά βήματα για να μην χαλάνε πρόωρα οι μπανάνες και να παραμένουν φρέσκες για μέρες.

Οι μπανάνες είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα στον κόσμο, αλλά και από τα πιο… ευπαθή. Τις αγοράζεις πράσινες και μέσα σε δυο μέρες βλέπεις τις πρώτες καφέ κηλίδες να εμφανίζονται. Κι όσο περνούν οι μέρες, γίνονται υπερβολικά ώριμες, χάνουν τη γεύση και τη φρεσκάδα τους και τελικά πάνε για πέταμα.

Κι όμως, όπως αποδεικνύεται, μπορείς να κρατήσεις τις μπανάνες σου φρέσκες για έως και δύο εβδομάδες, αρκεί να ξέρεις πού και πώς να τις αποθηκεύσεις.

Το σημείο στην κουζίνα που κάνει τη διαφορά

Το πρώτο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι βάζουν τις μπανάνες σε σακούλα ή μέσα σε μπολ, νομίζοντας πως έτσι τις προστατεύουν. Στην πραγματικότητα, η μπανάνα χρειάζεται αέρα και σταθερή θερμοκρασία. Η εφημερίδα Express, επικαλούμενη ειδικούς σε θέματα υγιεινής, τονίζει πως ο ιδανικός χώρος είναι ο πάγκος της κουζίνας, σε σκιερό σημείο, μακριά από υγρασία, ήλιο ή πηγές θερμότητας όπως φούρνους και μάτια κουζίνας. Εκεί η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή και η ωρίμανση πιο αργή.

Το κόλπο με τη μεμβράνη

Η μπανάνα, όπως και πολλά φρούτα, παράγει αιθυλένιο, η φυσική ουσία που προκαλεί το γρήγορο κιτρίνισμα και μαύρισμα. Όταν μένουν πολλές μαζί ή μέσα σε σακούλα, το αέριο εγκλωβίζεται και επιταχύνει την αλλοίωση. Ο πιο απλός τρόπος για να το καθυστερήσεις είναι να χωρίσεις τις μπανάνες από το τσαμπί και να τυλίξεις τα κοτσάνια τους με πλαστική μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεις τη διάχυση του αιθυλενίου και κερδίζεις πολύτιμες μέρες φρεσκάδας.

Το αποτέλεσμα; Μπανάνες που μένουν λαμπερές, γευστικές και σφιχτές για έως και 15 μέρες, χωρίς καν να χρειαστείς ψυγείο. Λίγη προσοχή στο πού τις βάζεις και ένα κομμάτι μεμβράνη είναι αρκετά για να σταματήσεις να πετάς φρούτα -και χρήματα- κάθε λίγο και λιγάκι.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν
Μήπως το έχεις; Το κέρμα των 2 ευρώ που σήμερα έχει αξία έως 2.500 ευρώ αν το πουλήσεις - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη στην Παιδεία: Έφυγε από τη ζωή καταξιωμένος καθηγητής - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος στα social media: Σοκ με τον ξαφνικό θάνατο 19χρονης TikToker - Το τελευταίο της βίντεο
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Δεν αποκλείω να είμαι ο επόμενος ΠτΔ» - Η αποκάλυψη για τον μισθό του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα στην Ελλάδα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του

 25.10.2025 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Πέντε καταστροφικά λάθη που κάνουν οι άνδρες κατά τη διάρκεια του σεξ

 25.10.2025 - 18:20
ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η πατρίδα μας ως λιμάνι ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις, τονίζοντας ότι αυτό τον ρόλο θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

ΠτΔ: «Καθολική αναγνώριση του ρόλου της Kύπρου ως λιμάνι ασφάλειας, όραμα να καταστεί το νησί ελκυστικός προορισμός»

  •  25.10.2025 - 18:35
Κατηγορεί τον ΠτΔ ο Ερχιουρμάν: «Μετατρέπει το νησί σε μη ασφαλή τόπο... Στόχος να μείνει η Τουρκία εκτός για τον GSI»

Κατηγορεί τον ΠτΔ ο Ερχιουρμάν: «Μετατρέπει το νησί σε μη ασφαλή τόπο... Στόχος να μείνει η Τουρκία εκτός για τον GSI»

  •  25.10.2025 - 15:03
Reuters: Νέες κυρώσεις έχει έτοιμες η Ουάσινγκτον για τη Ρωσία - Στο στόχαστρο τράπεζες και μεταφορά πετρελαίου

Reuters: Νέες κυρώσεις έχει έτοιμες η Ουάσινγκτον για τη Ρωσία - Στο στόχαστρο τράπεζες και μεταφορά πετρελαίου

  •  25.10.2025 - 17:02
Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

Προκλήθηκε φωτιά μετά από ρίψη κροτίδας στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία - Επενέβησαν πολίτες

  •  25.10.2025 - 18:51
Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

Λ. Φουρλάς στο «Τ»: Ο άνθρωπος πίσω από τον Ευρωβουλευτή - Το νέο πάρκο των «Μικρών Ηρώων», το όραμα και οι συγκινητικές στιγμές της πορείας του

  •  25.10.2025 - 07:28
Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

Έρχονται δύο νέα ξενοδοχεία στην Κύπρο - Που θα βρίσκονται και πότε θα ανοίξουν

  •  25.10.2025 - 12:30
Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

  •  25.10.2025 - 12:56
Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

Δάκρυσε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο για τον Σαββόπουλο: Μου είπαν ότι καταργείς το πένθος, τότε εγώ για ποιον κλαίω;

  •  25.10.2025 - 15:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα