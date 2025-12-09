Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

 09.12.2025 - 17:42
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο των δράσεων της για εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν χθες σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό ένα χάρτινο κιβώτιο προερχόμενο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά τον έλεγχο, στο κιβώτιο εντοπίστηκαν:

Κοκαΐνη βάρους 2 κιλών και 570 γραμμαρίων περίπου

Κάνναβη βάρους 9 κιλών και 325 γραμμαρίων περίπου

Σήμερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, συνελήφθησαν δύο άνδρες:

27 ετών, που παρέλαβε το πακέτο.

18 ετών, συνοδηγός του οχήματος του 27χρονου.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης, ενώ από το αυτοκίνητο του 27χρονου κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  

