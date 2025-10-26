Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Με business και χορευτικές φιγούρες σφράγισε ο Τραμπ την ειρήνη μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

 26.10.2025 - 21:48
Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία και έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Δείτε το βίντεο:

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επέβλεψε την τελετή υπογραφής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Μετά την τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.

 

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

