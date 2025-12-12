Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα, με τίτλο «Επανεκκίνηση με πολιτική ισότητα», γράφει πως η χθεσινή συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με την κ. Ολγκίν κλειδώνει πολιτική ισότητα, ενώ στρώνεται το έδαφος για άτυπη συνάντηση. Αλλού, γράφει πως οι δάσκαλοι είναι ανένδοτοι για το σχέδιο αξιολόγησης και πως κατέρχονται σε στάση εργασίας και απειλούν με κλιμάκωση των μέτρων. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου για ασυνέπειες στις ΑΠΕ.

Ο «Πολίτης» κάτω από τον τίτλο «Πρώτα βήματα σε θέματα ουσίας», γράφει, στο κύριο του θέμα, πως σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών, οι οποίοι έδειξαν ότι θέλουν να σπάσουν το πολύχρονο αδιέξοδο στο Κυπριακό. Αλλού, γράφει πως απειλούν να κλείσουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια, λόγω έλλειψης νοσηλευτών. Σε άλλο του θέμα γράφει πως η ΠΟΕΔ προχωρεί σε στάση εργασίας, μέτρο που δεν αποκλείεται να λάβει και η ΟΕΛΜΕΚ για το ζήτημα των αξιολογήσεων.

«Ο Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Διασύνδεση με ψηφίσματα ΟΗΕ», γράφει, στο κύριο του θέμα, πως οι δύο ηγέτες κατά τη χθεσινή τους συνάντηση συζήτησαν τόσο την ουσία του Κυπριακού όσο και ΜΟΕ. Αλλού, γράφει πως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030 ανακηρύχθηκε η Λάρνακα. Σε άλλο του θέμα γράφει πως αποφασίζουν μέτρα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και πως «άνοιξαν πυρ» ΠΑΣΙΝ, ΠΙΣ και ΟΕΒ κατά του Υπουργείου Υγείας για την έλλειψη νοσηλευτών.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Έκλεισαν την πόρτα στους εκτοπισμένους», γράφει πως στη Βουλή το ΑΚΕΛ επιχείρησε να ενισχύσει τους εκτοπισμένους δανειολήπτες, ενώ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ συμπλεύσαν ξανά υπέρ των τραπεζών. Αλλού γράφει πως σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών και αναφέρεται σε συμφωνία για λύση στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Σε άλλο της θέμα γράφει για την επιλογή της Λάρνακας ως πολιτιστικής πρωτεύσας της Ευρώπης για το 2030.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «'Η πολιτική ισότητα' είναι ο πραγματικός στόχος», γράφει πως στη χθεσινή τους συνάντηση οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συμφώνησαν πως ο στόχος είναι η λύση με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η Λάρνακα κέρδισε την ανάθεση ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2030. Αλλού, γράφει πως τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια προειδοποιούν για την κρίση με την έλλειψη νοσηλευτών.

​​​​​​​Η εβδομαδιαία εφημερίδα "Γνώμη" γράφει στο κύριο της θέμα, με τίτλο "Παιχνίδια με τη φωτιά παίζει ο Χριστοδουλίδης!", πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επαναφέρει θέμα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Αλλού αναφέρεται σε χαστούκι ΟΑΣΕ σε ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ. Επίσης γράφει πως στο σφυρί βγαίνουν σπίτα και επαγγελματικές στέγες.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα "Το Ποντίκι" γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο "Ανασχηματισμός δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2028" πως αιφνιδίασε, προκάλεσε, ικανοποίησε και δυσαρέστησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ανασχηματισμό. Αλλού γράφει για παγκόσμια ρεκόρ στον χρυσό. Επίσης αναφέρεται στις χώρες που ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision.