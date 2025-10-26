Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας από σφαίρες ληστών στην επιχείρηση που δούλευε

 26.10.2025 - 21:24
Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας από σφαίρες ληστών στην επιχείρηση που δούλευε

Άγρια δολοφονία ενός 18χρονου Έλληνα σημειώθηκε το Σάββατο (25/10) στη Βραζιλία, όταν ο άτυχος άνδρας έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών την ώρα που εργαζόταν.

Το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν, σύμφωνα με το rodiaki.gr.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για να αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

Η φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό πριν από μερικές ώρες ο πατέρας του άτυχου νεαρού, που έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία από σφαίρες ληστών.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

 

